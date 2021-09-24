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Fransa’da yaklaşık 36 bin aşı sertifikasının sahte olduğundan şüphe ediliyor
Fransa Sağlık Sigortası, yaklaşık 36 bin kişinin Covid-19 aşısı vurulmadan aşı sertifikası almış olabileceğinden şüphe edildiğini açıkladı.
Fransa’da yaklaşık 36 bin aşı sertifikasının sahte olduğundan şüphe ediliyor
24 Eylül 2021 09:10 - İHA Melike Yazır
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Fransa Sağlık Sigortası tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 36 bin sağlık kartının sahte olduğundan şüphe edildiğini belirterek, 36 bin kişinin Covid-19 aşısı vurulmadan “aşı sertifikası” almış olabileceği anlamına geldiği ifade edildi.

Sigorta, 270 sağlık çalışanının sahte sağlık kartı dolandırıcılığına karıştığından şüphelenildiğini belirterek, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana polisten ve yargıdan her gün ortalama 8 araştırma talebi geldiğini açıkladı. Şu ana kadar sahte aşı kartı ile ilgili 14 aşı merkezi, 138 sağlık çalışanı ve 35 bin 709 kişi ile ilgili şikayet geldiği aktarıldı.

5 yıl hapis cezası

Sahte aşı sertifikaları hazırlayanlara, 5 yıla kadar hapis ve 150 bin euroya kadar para cezası, sahte aşı kartı alanlara ise 3 yıla kadar hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası verilecek.

Fransa’da 9 Ağustos’tan bu yana Covid-19 sağlık kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler ve fuarların yanı sıra tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastaneler ile huzurevi ziyaretçileri ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale getirilmişti.

Anahtar Kelimeler:

fransa saglik sigortasi sahte asi sertifikasi covid-19 asisi

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