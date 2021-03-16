Fransa'da yeni bir COVID-19 varyantı daha tespit edildi: PCR ile testi mümkün değil!

Koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da tespit edilen mutasyonlarından sonra Fransa’da da yeni bir mutasyon ortaya çıktı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Brittany bölgesinde 'Breton Varyantı' adı verilen yeni bir COVID-19 mutasyonunun tespit edildiği belirtildi.

PCR TESTİNDE TESPİT EDİLEMİYOR

Le Monde'un haberinde Fransa Sağlık Genel Müdürlüğü, Breton varyantının sekiz hastada tespit edildiğini belirterek ön çalışmalara göre yeni mutasyonun diğer mutasyonlardan daha ölümcül veya bulaşıcı olduğuna ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı açıkladı.



Açıklamada, sekiz kişide yeni varyantın tespit edildiğini ve bu kişilerin COVID-19 PCR testinin negatif çıktığının altı çizildi.

FRANSA'DA TOPLAM CAN KAYBI 90 BİNİ AŞTI

Öte yandan, Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 471 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 78 bin 133’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 333 kişinin COVID-19 nedeni ile hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 90 bin 762'a yükseldiği aktarıldı.