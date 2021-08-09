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Fransa'da zorunlu Kovid-19 sağlık kartı uygulaması başladı
Fransa'da koronavirüs (Covid-19) sağlık kartı, bugün yürürlüğe girmesinin ardından ülkede günlük yaşam aktivitelerinde zorunlu hale geldi.
Fransa'da zorunlu Kovid-19 sağlık kartı uygulaması başladı
09 Ağustos 2021 14:17 - İHA Melike Yazır
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Korona virüs (Covid-19) salgınının 4. dalgası ve Covid-19'un Delta mutasyonu ile mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fransa'da, geçtiğimiz hafta Anayasa Konseyi'nden onay alan Covid-19 sağlık kartı yasası bugün yürürlüğe girdi.

Ülke genelinde, 9 Ağustos'tan 15 Kasım'a kadar, 18 yaşından büyük her vatandaş için zorunlu hale gelen Covid-19 sağlık kartı, 12-17 yaşları arasındakiler için ise 30 Eylül'den itibaren zorunlu olacak. Ülkede, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada zorunlu hale gelen Covid-19 sağlık kartı, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için de mecburi oldu.

Uygulama kapsamında, daha önce alınan kararlardaki 50 binden fazla kişi sayısı limiti de kaldırılarak, Fransa'da bugünden itibaren Covid-19 sağlık kartı kişi sayısı bakılmaksızın zorunlu tutuldu.

Ayrıca ülke genelinde henüz çoğu mağazada Covid-19 sağlık kartı zorunlu olmasa da, valilik kararı ile sağlık kartı 20 bin metrekareden büyük alışveriş merkezlerinde zorunlu olabilir.

Covid-19 ile mücadelede günlük yaşam aktivitelerini koşullandıran Covid-19 sağlık kartı ise, Covid-19 aşı belgesi, son 72 saatte yapılmış negatif Covid-19 test sonucu veya vatandaşların son 6 ay içinde Covid-19'u atlatıp atlatmadığına ilişkin belgeleri içeriyor.

Kontrol yapmayan işletmelere 9 bin euro para cezası

Covid-19 sağlık kartı yasası kapsamında, 45 gün içerisinde 3 defa Covid-19 sağlık kartı kontrolü yapmayan işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin euro para cezası verilebilecek. Bir başkasının geçiş kartını kullanan kişiye 750 euroya, bu kişilerden birinin 15 gün içinde aynı durumda tekrar yakalanması halinde ise bu para cezası bin 500 euroya yükselecek.

Öte yandan 21 Temmuz'da Covid-19 sağlık kartı, 50'den fazla kişinin bir arada olduğu eğlence ve kültür mekanlarında zorunlu hale gelmişti. Ayrıca tartışmalı Covid-19 sağlık kartı Fransa'da aşı karşıtları tarafından büyük tepki almış, Covid-19 aşıları ve sağlık kartı yasasına karşı ülke genelinde çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmişti.

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