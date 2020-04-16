Fransa'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne corona virüs eleştirisi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının yol açtığı krizi eksik yönettiğini ifade etti.

Le Drian, Senato'da yaptığı konuşmada Koronavirüs'le ilgili açıklamalarda bulundu.

DSÖ'nün işleyişini yorumlayan Le Drian, "DSÖ'nün tepki, devletlerden bağımsız hareket etme kabiliyeti, bilgi iletme veya uyarı yapma eksikliği bulunuyor" dedi.

Le Drian, sorunun sadece örgütün aktörlerinde değil aynı zamanda DSÖ'nün işleyişinde olduğunu belirtti. Le Drian, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararından üzüntü duyduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, hükûmetine Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yapılan mali yardımı durdurma emri verdiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün "en temel görevini yerine getiremediğini" ve "cezasını çekmesi gerektiğini" ifade etmişti.

ABD lideri, DSÖ'yü "Çin'in dezenformasyonunu yaymakla" suçladı. Trump, DSÖ'nün Çin'e verdiği desteğin, virüsün bu kadar yayılmasına sebep olduğunu söylemişti.