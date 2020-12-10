Geri sayım başladı: Dünyanın umudu 8 milyar doz aşıda

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve yaygın kullanımına izin verilen Pfizer/BioNTech aşısının İngiltere'de 90 yaşındaki bir kadına yapılmasıyla dünya tarihinin en büyük aşı kampanyalarından biri başlamış oldu.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19'u küresel salgın ilan etmesinin üzerinden geçen 9 aylık süreçte çok sayıda şirket ve sağlık kuruluşunun başlattığı aşı çalışmalarında hızla yol alınırken, birçoğu yaygın kullanım için henüz izin almayan, öte yandan en fazla ümit vadeden 9 aşının ön siparişlerinin neredeyse 8 milyar dozu bulduğu ifade ediliyor.
Dünyada 2020 sonuna kadar onlarca milyon, 2021'de de milyarın üzerinde insana Kovid-19 aşılarının yapılması planlanıyor.
Ümit vadeden aşıların ön siparişleri
Kovid-19 ile mücadelede dünyanın dört gözle beklediği aşıları satın almak isteyen ülkeler ve ön sipariş rakamları şöyle sıralanıyor:
Aşılar en erken aralık ayının ikinci yarısında vurulmaya başlanacak
Birçok ülkenin milyonlarca doz sipariş ettiği aşıların ise en erken bu ayın ikinci yarısında uygulanmaya başlanması öngörülüyor.
ABD'de Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesinin bugün yapacağı toplantıdan çıkacak karar doğrultusunda yüksek olasılıkla Pfizer/BioNTech aşısına onay vereceği, bu onaydan sonraki 24 saat içinde ilk dozların yapılmaya başlanacağı tahmin ediliyor.
İlk etapta 6,4 milyon doz aşının, ABD'nin eyaletlerine dağıtılacağı, gelecek hafta Moderna aşısının da onaylanması durumunda 2020 sonuna kadar toplam 20 milyon kişiye yetecek doza sahip olunacağı belirtiliyor.
Brezilya'da da aşılamanın Ocak 2021'de başlayacağı ifade ediliyor
Şu ana kadar 6 şirketle yaklaşık 2 milyar doz aşı satın almak üzere anlaşma yapan AB, anlaşmaları tüm üye ülkeler adına yapıyor. Toplu alım yapıldığından aşılar için ödenen ücretlerin de daha az miktarlardaki alımlardan az olacağı öngörülüyor ancak AB yetkilileri, aşı fiyatları ve ödenen miktarlar hakkında "ticari sır" oldukları gerekçesiyle açıklama yapmıyor.
Aşıların dağıtımına, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayından sonra başlanması bekleniyor ancak hangi ülkeye ne kadar aşı gönderileceği henüz bilinmiyor. Birlik, aşılar üretildiğinde ve dağıtıma başladığında tüm üye ülkelerin aynı anda aşıya erişiminin sağlanacağını garanti ediyor. Bunun için tedarik zincirlerinin kurulması, aşılama takvimlerinin belirlenmesi, öncelikli aşılanacak toplum gruplarının saptanması, aşılarla ilgili eğitim gibi konularda üyeler arasında koordinasyon çalışmaları devam ediyor.
İlk dozları şubatta teslim alması beklenen Güney Kore ise aşılama programını ne zaman başlatacağına henüz karar vermiş değil.
Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına onay veren Kanada'da aşılamanın gelecek hafta başlayacağı, Meksika'da Aralık 2020 ila Şubat 2021 arasında ilk doz aşıların sağlık personeline yapılacağı ifade ediliyor.
Avustralya'da Ocak 2021 sonuna kadar en az bir aşıya onay verilmesi, ilk dozların martta sağlık çalışanları ve yaşlılar dahil öncelikli gruplara yapılması planlanıyor.
Japonya'da 2021'in ilk yarısında toplam nüfusa yetecek sayıda depolanması hedeflenen aşıların ilk dozlarının mart-mayıs arasında tedarik edilmesi ve vurulmaya başlanması bekleniyor.
Endonezya'da devlete ait ilaç şirketi Bio Farma da Ocak 2021'den itibaren parça parça sevkiyatlarla 45 milyon doz aşı tedarik edeceklerini açıkladı. İki dozluk bu aşının 22,5 milyon kişiye yapılması planlanırken, bunun için kesin bir tarih henüz verilmedi.
Türkiye de Sinovac Biotech firmasından 50 milyon doz aşının ön siparişini verdi. En erken aşılamanın yapılacağı ülkelerden biri olan Türkiye'ye aşının ilk dozları birkaç gün içinde ülkeye gelecek.
İlk dozlar için 11 Aralık tarihini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların, Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarında iki hafta güvenlik testleri yapıldıktan sonra kullanımına geçileceğini açıklamıştı.
Güvenlik testinin ardından ilk dozların sağlık çalışanlarına vurulacağını ifade eden Koca, aralık ve ocak aylarında 20'şer, şubat ayında da 10 milyon doz aşının ülkeye gelmiş olacağını bildirmişti.
Sağlık Bakanı, güvenlik testi uygulamasının, başka firmalardan sipariş edilecek aşılar için de geçerli olacağını vurgulamıştı.