Gökyüzünde aşı farkındalığı: Genç pilot gerçekleştirdiği uçuşla dev 'aşı rotası' çizdi

Almanya'da Samy Kramer (20) genç pilot, Diamond DA20 tipi pervaneli tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarına Avrupa'da Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi.

Konuyla ilgli yerel medyaya konuşan pilot, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Farkındalık yaratmak için eğlenceli ve alışılmadık bir yol olabileceğini düşünüyorum. İnsanlara mesaj vermekten zevk alıyorum. Anlamsızca uçmaktan daha iyidir."