Google, kullanıcıların ayak izinden olası COVID-19 verilerini 17 gün öncesinde tahmin edebiliyor

Yeni bir araştırmaya göre, Google'dan alınan çevrimiçi arama etkinliği, yerel Covid-19 salgınlarının 17 gün öncesinden tahmin edilmesini sağlıyor. İngiltere’de yer alan College London Üniversitesinden araştırmacılar, ABD, İtalya, İngiltere Avustralya ve Güney Afrika da dahil olmak üzere pek çok ülkede hastalığın yaygınlığı hakkında fikir edinmek için Google’daki arama sorgu sıklıklarına dayalı bilgisayar modelleri oluşturdu.



Nature Digital Medicine adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında, Google’da aranan semptomlar, doğrulanmış Covid-19 vakalarında meydana gelme oranlarına göre ağırlıklandırıldı.

ARAMA SIKLIĞI İLE VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARASINDAKİ BAĞLANTI KANITLANDI

Araştırmacılar, Google’daki “koku kaybı”, “ateş”, “öksürük” ve “koku kaybı” gibi Covid-19 semptomlarının arama sıklığıyla vaka sayısı ve ölü sayısı arasındaki artış arasında paralellik olduğunu kanıtladı. Sonuçlarda çeşitli ülkelere göre google verilerinin olası bir salgını 16,7 ile 22,1 gün öncesinden tahmin edebileceğini gösterdi.

BİRÇOK HAYAT KURTARILABİLİR

Bilim insanları, online arama motorlarından gelen verilerinin Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklarının seyri için kullanılması gerektiğini vurgulayarak, oluşturdukları modelin politika yapıcılar için erken uyarı niteliğinde olduğunu ve böylelikle birçok hayatın kurtulabileceğini açıkladı.



Çalışmanın yazarları, şu ifadeleri kullandı:

“Araştırmamız Covid-19'u izlemek için kullanılabilecek yeni bir araç seti sağlıyor, Yaklaşımımızın kültürel, sosyo-ekonomik ve iklim farklılıklarından bağımsız olarak farklı ülkelerde işe yaradığını gösterdik.”

YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR SALGINLARIN ERKENDEN TESPİT EDİLMESİNE OLANAK TANIYOR

İsrail Bar-Ilan Üniversitesinden çalışmanın ortak yazarı Profesör Michael Edelstein, 'Covid-19 salgını gibi sağlıkla ilgili acil durumlarla mücadele için en iyi şansımız, erken harekete geçmek için onları erken tespit etmektir. İnternetteki arama faaliyetini analiz etmek gibi yenilikçi yaklaşımlar kullanmak salgınları erken tespit etmenin en iyi yoludur" değerlendirmesini yaptı.



Diğer taraftan, London College Üniversitesi araştırmacıları Covid-19 salgınını izlemek amacıyla, bulgularını haftalık olarak İngiltere Sağlık Enstitüsü ile paylaştıklarını ve bunların çevrimiçi olarak herkese açık olduğunu ifade etti.