Gözler kabine toplantısında: COVID-19 ile mücadelede normalleşme adımları açıklanacak

15.00'te başlayacak toplantının kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve 'yerinde karar' dönemi olacak.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığının paylaştığı "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası" toplantıda masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgının seyrine ilişkin sunum yapacak.

Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda, "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" şeklinde dört kategoriye ayrılan illerde, kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler değerlendirilecek.

Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranlar

Köy okullarında 15 Şubat'ta başlayan yüze yüze eğitimin 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında 1 Mart itibariyle başlanacağı duyurulmuştu.

Yüz yüze eğitimle ilgili, yerinde karar uygulamasına bağlı olarak il bazlı kararların açıklanması bekleniyor.

"Düşük riskli" olan illerde, sosyal mesafe, maske, mesafe, sınırlı kapasite ve HES kodu gibi belli kurallar çerçevesinde kafe, restoran ve lokantaların açılmasına yönelik bir kararın alınması öngörülüyor.