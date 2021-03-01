Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Gözler kabine toplantısında: COVID-19 ile mücadelede normalleşme adımları açıklanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 Mart'tan itibaren kriterleri karşılayan illerimizde beklentileri karşılayan adımlar atılacaktır" açıklamasının ardından gözler kabineden çıkacak kararlara çevrildi
Gözler kabine toplantısında: COVID-19 ile mücadelede normalleşme adımları açıklanacak
01 Mart 2021 10:57 - BBC Türkçe
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

15.00'te başlayacak toplantının kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele ve 'yerinde karar' dönemi olacak.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığının paylaştığı "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası" toplantıda masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgının seyrine ilişkin sunum yapacak.

Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda, "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" şeklinde dört kategoriye ayrılan illerde, kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler değerlendirilecek.

Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranlar

Köy okullarında 15 Şubat'ta başlayan yüze yüze eğitimin 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında 1 Mart itibariyle başlanacağı duyurulmuştu.

Yüz yüze eğitimle ilgili, yerinde karar uygulamasına bağlı olarak il bazlı kararların açıklanması bekleniyor.

"Düşük riskli" olan illerde, sosyal mesafe, maske, mesafe, sınırlı kapasite ve HES kodu gibi belli kurallar çerçevesinde kafe, restoran ve lokantaların açılmasına yönelik bir kararın alınması öngörülüyor.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus yuze yuze egitim hes kodu kabine normallesme adimlari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.