GSK ve Vir Biotechnology COVID-19’a karşı ACTIV-3 antikor tedavisi çalışmasına başladı

GSK tarafından yapılan basın açıklamasında,GSK ve VIR Biotechnology’nin, yüksek riskli hastalarda COVID-19 nedeni ile hastaneye yatışı önlemek amacıyla sürdürdüğü antikor tedavisinde önemli bir aşamaya gelindiği duyuruldu.

COVID-19 için en umut vaat eden tedavilerin ve aşı adaylarının geliştirilmesini hızlandırmak için tasarlanmış Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü liderliğindeki kamu-özel ortaklığı olan ACTIV programının ACTIV-3 çalışmasında, 13 günden daha kısa süredir hafif ila orta derecede semptomlarla hastaneye yatan, VIR-7831 antikoru ya da plasebo uygulanan 300 katılımcının klinik durumları değerlendirilecek.

Çalışma süresince katılımcılara aynı zamanda standart FDA onaylı COVID-19 tedavi de uygulanacak. ACTIV-3 çalışmasının olumlu sonuçlar vermesi durumunda ise 700 kişinin ek katılımı ile çalışmaya devam devam edilecek.

"VIR-7831, COVID-19 hastaları için yarar sağlayabilir"

GSK'nın Ar-Ge Başkanı ve Bilimsel Sorumlusu Dr. Hal Barron, şu bilgileri paylaştı:

“COVID pandemisinde yeni vaka ve hastaneye yatış oranları rekor seviyelere ulaşırken, dünyanın bu pandemiyle mücadelesine yardımcı olmak için birden fazla seçeneğe ihtiyacı olduğu kesin. Virüsü önlemek, tedavi etmek kısacası virüsle savaşmak için çalışmalar yapıyor ve çeşitli çözümler geliştiriyoruz. Dirence karşı güçlü bir bariyere sahip olan virüsü nötralize etme ve enfekte hücreleri öldürme potansiyeli taşıyan tedavi seçeneğimiz VIR-7831, diğer antikorların şimdiye kadar etki göstermediği hastanede yatan COVID-19 hastaları için yarar sağlayabilir."

Vir İcra Kurulu Başkanı Ph. D. George Scangos ise şu değerlendirmelerde bulundu: