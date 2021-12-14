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Güney Afrika'dan dikkat çeken araştırma! Hastaneye yatışları yüzde 70 önlüyor
Güney Afrika’da yapılan bir araştırma, çift doz Pfizer-BioNTech aşısının hastaneye yatışları yüzde 70 önlediğini ortaya koydu.
Güney Afrika'dan dikkat çeken araştırma! Hastaneye yatışları yüzde 70 önlüyor
14 Aralık 2021 14:55 - İHA
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Güney Afrika’da ortaya çıkan Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle endişeler dünya çapında devam ederken, aşıların etkinlik oranına ilişkin yeni bir çalışma ortaya kondu. Güney Afrika merkezli Discovery Health tarafından yapılan bir araştırmada, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının çift dozunun vakalarda hastaneye yatışı yüzde 70 önlediği belirtildi.

Çalışma kapsamında, 15 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında 78 bini Omicron mutasyonu olduğu tahmin edilen 211 bin Covid-19 vakasına ait test sonuçlarının incelendiği ifade edildi.

Çalışmada ayrıca yeni mutasyonun ortaya çıktığı bir dönemde aşının çift dozunun enfeksiyona karşı yüzde 33 koruma sağladığı kaydedildi.

Discovery Health, yapılan araştırmadaki bulgularının ön çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Güney Afrika'daki Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan başka bir raporda, çift doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkisinin düşük olduğu, üçüncü dozun virüsü yenmeye yardımcı olabileceği ifade edilmişti.

Günlük ortalama 20 bin vakanın görüldüğü Güney Afrika’da salgının başlangıcından bu yana 3 milyon 180 bin 785 vaka görülürken, Covid-19 nedeniyle 90 bin 148 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

guney afrika cift doz asi pfizer-biontech arastirma

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