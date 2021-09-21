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Günlük Kovid-19 tablosu yenilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan Günlük Kovid-19 tablosu yenilendi. Bundan sonra illerin iki doz aşılama verileri paylaşılacak. Diğer taraftan iki doz aşı olanların oranı yüzde 50'yi aştı.
Günlük Kovid-19 tablosu yenilendi
21 Eylül 2021 10:23 - MEDİMAGAZİN
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün Twitter hesabı üzerinden paylaştığı ve tek doz aşılama oranlarını paylaştığı Günlük Kovid-19 tablosu değişti. 

Bundan sonra haritada illerin çift doz aşılama oranları gösterilecek. Bakan Koca konuya ilişkin "Günlük Kovid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik."

 

 

Bakan ayrıca 18 yaş üzeri nüfusta iki doz aşılamada oranın yüzde 50'yi geçtiğini duyurdu:

18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak.

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