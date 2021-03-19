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Gürcistan'da AstraZeneca aşısı olan genç hemşire komaya girdi
Gürcistan'da başkent Tiflis'ten 200 kilometre uzaklıktaki Ahıska kentinde İmedi Kliniğinde Oxford Üniversitesinin ilaç şirketi AstraZeneca ile geliştirdiği aşı uygulandıktan sonra komaya giren 27 yaşındaki hemşire Tiflis'e nakledildi
Gürcistan'da AstraZeneca aşısı olan genç hemşire komaya girdi
19 Mart 2021 11:06 - AA
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Gürcistan'ın Ahıska kentinde yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen AstraZeneca aşısı uygulanan bir hemşirenin komaya girdiği bildirildi.

COVID-19 aşılama sürecinin 15 Mart'ta AstraZeneca ile başladığı ülkede konu ile ilgili açıklama yapan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, hemşirede anafilaksi (hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden alerjik bir reaksiyon) geliştiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Komaya giren hemşirenin tedavisi için Tiflis'e getirildiğini aktaran Gamkrelidze, "Doktorlar kesinlikle onun hayatını kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır." dedi.

Gamkrelidze, akşam toplanacak Sağlık Bakanlığı Aşı Komitesinde ülkedeki aşılama kampanyası ve nasıl devam edileceği konusunda karar alınacağını belirtti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye, sabah saatlerinde AstraZeneca'nın COVID-19 aşı uygulanmıştı.

Gürcistan ilk aşamada 13 Mart'ta 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısını satın almıştı. Ülkede COVID-19'la mücadele kapsamında 15 Mart'ta sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanmıştı.

İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, dünya genelinde birçok ülkenin AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasıyla ilgili, ülkesine kaliteli aşıların getirildiğini söylemişti.

Tikaradze, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile aşılar konusunda yakın temaslarını sürdürdüklerini, dünya genelinde AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulması halinde bu kararı uygulayacaklarını kaydetmişti.

Anahtar Kelimeler:

gurcistan yeni tip koronavirus astrazeneca hemsire koma covid-19 asilama

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