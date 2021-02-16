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Hafta sonu yasakları kalkacak, saat sınırı uygulaması getirilecek
Uzun bir süredir sadece paket servisle hizmet verebilen yeme-içme yerleri açılacak, hafta sonu yasakları kalkacak. Fakat saat sınırı uygulanacak
Hafta sonu yasakları kalkacak, saat sınırı uygulaması getirilecek
16 Şubat 2021 13:58 - Türkiye Gazetesi Yücel Kayaoğlu
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan ve İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeye göre uygulanacak tedbirler kapsamında restoran, lokanta ve kafeler gibi yeme ­içme yerleri sadece paket servis veya gel­-al şekilde hizmet veriyor.

Tedbirler kapsamında yaklaşık üç aydır kapalı olan kafe ve restoran sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı da vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu salgın yönetiminde, ‘Yerinde Karar’ dönemi ile birlikte her il veya ilçe kendi kısıtlamasını kaldırabilecek veya yeni kısıtlamaları uygulamaya koyabilecek.

1 MART'TA YENİ UYGULAMALAR BAŞLIYOR

1 Mart’tan itibaren bu kriterlere uyan illerde yasaklar gevşetilecek. Bu kararların alınmasında, o ildeki 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının yanı sıra, hastane kapasitesi, yoğun bakım yatak sayısı gibi kriterlere bakılacak.

45 DAKİKA ŞARTI

Kriterlere uyan illerde kafe ve lokantalar belli şartlarda açılacak. Lokantaların kapalı bölümlerinde yüzde 30, açık alanlarında yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul edilecek. Kapalı alanlarda oturmaya süre sınırı getirilecek.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, bu sürenin 45 dakika veya bir saati aşmayacağı ifade ediliyor.

Uzmanlar süreyi daraltarak, virüsün bulaştırma ihtimalinin de düşürüleceğini dile getiriyor.

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskanligi kabinesi genelge restoran lokanta kafe paket servis

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11
1) Fatih Yılmaz (Doktor)
16.02.2021 14:48:23
Sokağa çıkma yasakları kaldırılıyor ise sağlıkçıların istifa yasağı da kaldırılması gerekir.
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