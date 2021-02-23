Haftalık COVID-19 verilerine göre Karadeniz'de yükseliş, Doğu ve Güneydoğu'da düşüş gözlendi

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelede başlatılan "yerinde karar" dönemi kapsamında Mart'tan itibaren il bazında kademeli olarak normalleşme süreci hayata geçirilecek.

Bu çerçevede, illerin sınıflandırılacağı risk gruplarının belirlenmesi, kısıtlamaların kaldırılması veya tekrar uygulanmasına ilişkin kararların alınmasındaki ölçütlerden birini de haftalık vaka sayıları oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığınca ilk kez geçen hafta 81 il için 8-14 Şubat'ı kapsayan her 100 bin kişideki COVID-19 vaka sayısının duyurulmasının ardından dün 15-21 Şubat'a ilişkin veriler açıklandı.

Buna göre, 3 büyükşehirden İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 60,19'dan 68,23'e yükseldi. Ankara'daki sayı 35,49 iken 35,39, İzmir'de ise 44,39 iken 42,67 oldu.

100 bin kişideki vaka sayısının en yüksek olduğu iller

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü 5 il olan Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun aynı kalırken, bu şehirlerin kendi içindeki sıralaması değişti.

Vaka sayısı, Trabzon'da 228,02'den 207,54'e, Rize'de 202,44'ten 200,08'e düşerken, Ordu'da 194,42'den 228,40'a, Giresun'da 184,34'ten 217,51'e, Samsun'da 171,29'dan 202,94'e yükseldi.

Böylece en çok vakanın görüldüğü 5 il bu hafta Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize şeklinde sıralandı.

Bu illerin hepsinin haftalık vaka sayılarının 100 binde 200'ün üstünde olması dikkati çekti.

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde olan iller

Bu şehirlerin ardından gelen ve haftalık her 100 bin kişide 100'den fazla vaka görülen iller sırasıyla, "Tokat 149,2, Osmaniye 134,9, Adıyaman 120,64, Aksaray 108,27, Karaman 105,92, Sakarya 103,01, Konya 101,95" oldu.

Vaka sayısı bakımından en iyi durumdaki 10 il

Geçen hafta açıklanan verilere göre, en iyi durumdaki Şırnak'ta 7,82 olan vaka sayısı bu hafta 3,91'e düştü. Bu ili izleyen Hakkari'deki sayı 9,55'ten 3,21'e geriledi.

Önceki verilere göre, her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü 10 il arasındaki Batman'da sayı 12,49'dan 8,71'e, Van'da 14,89'dan 13,92'ye, Mardin'de 15,33'ten 12,52'ye, Muş'ta 16,28'den 8,51'e, Diyarbakır'da 17,53'ten 10,00'a, Siirt'te 21,37'den 20,54'e düştü. Bitlis'te 10,35'ten 15,10'a, Kars'ta 17,79'dan 18,60'a yükseldi.

Ülke genelinde her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü 10 ilin arasına bu haftaki verilere göre vaka sayısı 23,28'den 10,43'e düşen Iğdır ile 34,15'ten 16,83'e azalan Karabük girdi.

Buna göre, en az vakanın görüldüğü 10 il bu hafta sırasıyla Hakkari, Şırnak, Muş, Batman, Diyarbakır, Iğdır, Mardin, Van, Bitlis ve Karabük oldu.

Bu şehirleri izleyen ve haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 35'in altında olan iller şöyle sıralandı:

"Uşak 17,32, Bingöl 18,45, Kars 18,60, Ağrı 19,61, Şanlıurfa 20,42, Siirt 20,54, Kastamonu 21,79, Bayburt 21,98, Çankırı 26,50, Isparta 29,53, Tunceli 29,96, Kırşehir 30,86, Bartın 31,16, Denizli 31,51, Afyonkarahisar 31,62, Erzincan 34,13."

Bu illerden 100 bin kişideki vaka sayısı daha önce 60,71 olan Bayburt, 60,37 olan Erzincan, 44,69 olan Bartın ve 38,96 olan Tunceli'nin düşüş sağlayarak 35'in altına indiği görüldü.

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35 ila 100 arasındaki iller

Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 35 ila 100 arasında olan iller sırasıyla şöyle:

"Gaziantep 35,08, Kahramanmaraş 35,35, Ankara 35,39, Eskişehir 35,55, Manisa 36,74, Yozgat 37,70, Aydın 37,71, Sivas 38,37, Bursa 39,14, Çorum 41,31, İzmir 42,67, Adana 42,86, Çanakkale 43,76, Elazığ 44,22, Malatya 44,28, Hatay 45,50, Bilecik 45,72, Kırıkkale 47,36, Kilis 48,32, Düzce 48,78, Muğla 49,66, Nevşehir 50,83, Erzurum 50,90, Zonguldak 54,30, Niğde 57,45, Kütahya 57,74, İstanbul 68,23, Kırklareli 71,05, Kayseri 74,08, Yalova 74,62, Tekirdağ 74,65, Edirne 75,29, Artvin 75,52, Bolu 75,60, Antalya 78,92, Sinop 83,62, Mersin 87,87, Gümüşhane 88,21, Ardahan 88,39, Amasya 90,31, Balıkesir 92,40, Kocaeli 92,53, Burdur 93,23."