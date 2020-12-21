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Hakkındaki güvenirlilik tartışmaları süren Rusya'nın COVID-19 aşısı, ilk kez bir yabancı ülkede onaylandı
Rusya’nın koronavirüse karşı üretmiş olduğu Sputnik V aşısı, Belarus hükümetinden resmi onay aldı. Belarus, böylece Rusya’nın ürettiği korona virüs aşısına onay veren ilk yabancı ülke oldu
Hakkındaki güvenirlilik tartışmaları süren Rusya'nın COVID-19 aşısı, ilk kez bir yabancı ülkede onaylandı
21 Aralık 2020 16:48 - İHA
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Rusya, koronavirüse karşı Sputnik V isimli aşıyı bulduklarını açıklamış ve o gün aşı hakkında başlayan tartışmalar bugüne kadar devam etmişti. Bugün bir ilk yaşandı ve aşının ilk klinik deneylerinde rol alan Belarus, Sputnik V aşısına onay veren “ilk yabancı ülke” oldu.

Belarus Sağlık Bakanı Dmitriy Pineviç, şu ifadelere yer verdi:

“Biz Sputnik V aşısının klinik deneylerine katılan ilk ülke olduk. Bugün elimizdeki verilere göre aşının güvenli ve etkili olduğunu, ciddi ve beklenmedik yan etkilerinin olmadığını resmi olarak söyleyebiliriz.”

Pineviç, aşının resmi olarak onaylandığı duyurdu. Belarus, böylece Rusya’nın ürettiği korona virüs aşısına onay veren ilk yabancı ülke oldu.

Kazakistan, Rus aşısı Sputnik V'nin üretimine başladı: Toplu aşılama Şubat'ta başlayacak

Sputnik V, Kazakistan’da da üretilecek

Sputnik V aşısına yönelik bir gelişme de Kazakistan’da yaşandı. Kazakistan Başbakanlığı, ilk etapta 2 milyon doz aşının ülkelerinde üretileceğini duyurdu. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan anlaşmalar sonucunda, Sputnik V aşısının üretimine onay verilen Karagandinskiy İlaç Merkezi, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin tarafından ziyaret edildi” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus sputnik v belarus

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