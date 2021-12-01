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Hamilelerde COVID'e bağlı yoğun bakım riski 59, ölüm riski 40 kat daha fazla
Fransa'da gerçekleştirilen yeni bir çalışma, COVID geçiren hamile kadınlarda yoğun bakım ve ölüm riskinin çok daha fazla olduğunu gösterdi.
Hamilelerde COVID'e bağlı yoğun bakım riski 59, ölüm riski 40 kat daha fazla
01 Aralık 2021 17:53 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Yapılan yeni bir araştırma, COVID-19’a yakalanan hamile kadınların yoğun bakıma yatma ya da hayatını kaybetme risklerinin çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

Université de Paris’ten araştırmacılar Ocak ile Haziran 2020 ayları arasında 200 bin’den fazla hamile kadın üzerinde COVID’in etkilerini inceledi.

Yoğun bakım riski 59, ölüm riski 40 kat fazla

Araştırma sonuçlarına göre, COVID’e yakalanan hamile kadınların hayatını kaybetme olasılıkları, virüs bulaşmayan kadınlara göre tam 40 kat fazlaydı. Bu oranın yoğun bakıma yatışlarda ise 59 kat fazla olduğu görüldü.

Gebelik komplikasyonları daha çok görülüyor

Ayrıca COVID geçirenlerin preeklampsi, gestasyonel hipertansiyon ve kanama gibi gebelik komplikasyonları yaşaması veya yoğun bakım ünitesine kaldırılması çok daha olasıydı.

CDC’nin verilerine göre ABD’de yaşayan hamile kadınlardan yalnızca yüzde 35’i aşılı. Araştırmacılar, COVID’e bağlı ciddi sorunlar yaşamamaları için tüm hamile kadınların COVID aşılarını yaptırmaları gerektiğini ifade ediyor. 

Anahtar Kelimeler:

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