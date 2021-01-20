Hamileyken COVID-19'a yakalanan annenin bebeği, antikorlu dünyaya geldi

Bulgaristan basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Pazarcık kentinde 5 Ocak'ta 28 yaşındaki anne Yordanka Brandiyiska, sezaryenle 2 kilo 750 gram bebek dünyaya getirdi.
Doktorlar, uygulanan testlerde bebeğin yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı antikor geliştirdiğini belirledi.
Anne Brandiyiska, açıklamasında, hamileliğinin 7'nci ayındayken yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
Virüsün cenin gelişimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle sezaryenle doğum yaptırıldığını belirten Brandiyiska, bebeğinin virüse karşı antikor geliştirmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.