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Hamileyken COVID-19'a yakalanan annenin bebeği, antikorlu dünyaya geldi
Bulgaristan’da yeni tip koronavirüse yakalanan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğinin, COVID-19'a karşı antikor geliştirdiği belirlendi
Hamileyken COVID-19'a yakalanan annenin bebeği, antikorlu dünyaya geldi
20 Ocak 2021 08:33 - AA
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Bulgaristan basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Pazarcık kentinde 5 Ocak'ta 28 yaşındaki anne Yordanka Brandiyiska, sezaryenle 2 kilo 750 gram bebek dünyaya getirdi.

Doktorlar, uygulanan testlerde bebeğin yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı antikor geliştirdiğini belirledi.

Anne Brandiyiska, açıklamasında, hamileliğinin 7'nci ayındayken yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Virüsün cenin gelişimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle sezaryenle doğum yaptırıldığını belirten Brandiyiska, bebeğinin virüse karşı antikor geliştirmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 antikor bebek bulgaristan

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