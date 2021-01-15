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Hamileyken COVID-19'a yakalanan hemşire, bebeğini sağlıkla kucağına aldı
Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görev yaparken hamileliğinin 24. haftasında koronavirüs testi pozitif çıkan Şehadet Barası, hastalığı yenip bebeğini sağlıklı olarak kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor
Hamileyken COVID-19'a yakalanan hemşire, bebeğini sağlıkla kucağına aldı
15 Ocak 2021 14:08 - AA
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Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görev yaparken hamileliğinin 24. haftasında yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan ve hastalığı yenen hemşire Şehadet Barası'nın bebeği sağlıkla dünyaya geldi.

Henüz 24 haftalık hamileyken ağrılarının artması üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıkan hemşire Barası, evinde karantinaya girdi.

Zorluk ve endişe içinde geçen sürecin ardından koronavirüsü yenen Barası, yeniden görevinin başına döndü.

1 Ocak'ta sezaryenle dünyaya gelen bebeğiyle bir hafta hastanede kalan Barası, bebeğini sağlıklı olarak kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Barası, çok iyi korunmasına ve tüm kurallara uymasına rağmen koronavirüse yakalandığını söyledi.

En büyük korkusunun bebeğini kaybetmek olduğunu ifade eden Barası, şu ifadeleri kullandı:

"Bu korku nedeniyle beslenmeye ve dinlenmeye dikkat ettim. Kemik ağrılarım çok fazlaydı. 10 günlük izolasyon dönemim oldu. Eşime de bulaşmasın diye kendimi bir odada muhafaza etmeye çalıştım." 

Barası, gebeliğinden dolayı ilaç kullanamadığını, ilk hamileliğinin tedirgin geçtiğini anlattı.

"Ailemi görmeden öleceğim korkusu oldu"

"Bir yandan bebeği kaybetme korkusuyla baş başasın bir yandan da aileden uzaksın. Psikolojik olarak çok kötü bir süreç geçirdim." ifadelerini kullanan Barası, şöyle devam etti:

"Çocuğuma bir şey olacak, ailemi görmeden öleceğim korkusu oldu. Hastalığımın üçüncü gününden itibaren ağrılarım şiddetlenmeye başladı. Aile özlemi, ölüm korkusu tüm bunların bir arada olması insanı fazlasıyla yoruyor. 10. günden sonra ağrılarım dinmeye başladı ve tekrar test yaptırdığımda sonucun negatif olduğunu öğrendim. En mutlu anım, aileme yeniden kavuşmam oldu. Özlem giderdim, aile özleminin ne olduğunun daha çok farkına vardım."

Hemşire Barası, tedbirlere rağmen virüsün bulaşabildiğine işaret ederek, "İnsanlar, 'Maske takıyorum, dikkat ediyorum, rahatlıkla gezip dolaşabilirim, kalabalığa girebilirim.' diye düşünmesin. Hastalığın nereden geleceğini, nasıl bulaşacağını bilemezsiniz. Biz de çok dikkat ediyor, maskemizi takıyor, mesafemizi koruyoruz fakat bir şekilde bulaşıyor. Birçok meslektaşımızı bu şekilde kaybettik." diye konuştu.

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