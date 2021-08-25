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Hastalar ve sağlık çalışanları arasında virüs bulaştırıcılığı incelendi: En yüksek bulaştırıcılık hastalar arasında
Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada hastalar ve sağlık çalışanları arasındaki bulaştırıcılık incelendi. Araştırmada en fazla enfeksiyon riskinin hastalar arasında olduğu sonucuna ulaşıldı.
Hastalar ve sağlık çalışanları arasında virüs bulaştırıcılığı incelendi: En yüksek bulaştırıcılık hastalar arasında
25 Ağustos 2021 16:00 - MEDİMAGAZİN
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Cambridge Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırmada Mart-Haziran 2020 tarihi arasında Addenbrooke Hastanesi’nde hastalar ve sağlık çalışanlarının Kovid-19 virüsünün yayılma modelleri incelendi. Araştırmada hastalar ve sağlık çalışanları arasındaki virüs bulaştırıcılığı test edildi.

Virüsün yayılımı en çok hastadan hastaya

Elde edilen verilere göre, incelenen 38 bulaşma olayından 20'sinin hastadan hastaya, 8'inin hastadan sağlık çalışanına, 8'inin sağlık çalışanından sağlık çalışanına ve 2'sinin ise sağlık çalışanından hastaya bulaştığı tespit edildi.

Bu bulgular ışığında hastaların diğer hastalar tarafından enfekte olma olasılığının diğer olasılıklardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

Sağlık çalışanlarının enfekte olma riskine bakıldığında, hastadan bulaşma ile diğer sağlık çalışanlarından bulaşma riskinin yaklaşık olarak eşit olduğu görüldü.

Hastalara sağlık çalışanından virüs bulaşma ihtimalinin ise en düşük olasılık olduğu sonucuna ulaşıldı.

Hastaların yüzde 21’i süper yayıcı

Araştırmada incelenen hastaların yüzde 21’inin süper yayıcı olduğu ve enfeksiyonlarının yüzde 80’ine neden oldukları belirlendi. Serviste yer alan dördü hasta biri sağlık çalışanı olmak üzere beş kişinin üç kişiyi enfekte edebildiği görüldü.

Anahtar Kelimeler:

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