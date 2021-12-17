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Hastalığı geçirenler ve hamilelere de hatırlatma dozu uygulanacak mı?
Koronavirüs ile etkin mücadele için hatırlatma doz aşısını bekleme süresi 6 aydan 3 aya indirildi. Peki hastalığı geçirenler ve hamileler için hatırlatma dozu uygulanacak mı? Yapılan düzenleme onları da kapsıyor.
Hastalığı geçirenler ve hamilelere de hatırlatma dozu uygulanacak mı?
17 Aralık 2021 14:44 - TRT Haber
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Koronavirüste hatırlatma doz aşısı için bekleme süresi kısaldı.

Son aşısının üzerinden 3 ay geçen herkese istediği aşıdan hatırlatma dozu uygulanacak.

Peki aşı olmalarına rağmen bir süre sonra virüse yakalananlar hatırlatma dozu olacak mı?

Aşılama takviminde yapılan değişikliğe onlar da dahil.

"İki doz aşıya rağmen virüse yakalananlar da 3 ay sonra aşı olabilecek"

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bedia Dinç, "Bir COVID enfeksiyonu geçirmişse eğer iki doz aşıdan sonra her ne aşı olmuşsa, COVID enfeksiyonundan 3 ay sonra hatırlatma dozunu olabilir" dedi.

Hamilelere hatırlatma dozu önerisi 

Anne adayları için de hatırlatma dozu öneren Dinç şunları söyledi:

"İkinci dozdan 3 ay sonra aşılamayı öneriyoruz her iki aşı için de. Özellikle son 3 ayda akciğer kapasitesindeki bozulma ve kişinin fiziksel aktivitesindeki azalmaya bağlı olarak hastalık daha ağır geçiyor. Dolayısıyla aşılama takvimlerini ona göre ayarlayarak yine hatırlatma dozlarını olabilirler."

Daha önce hangi aşının yaptırılmış olması ise fark etmeyecek.

Varyantlara karşı tam doz aşılama ve hatırlatma dozu büyük önem taşıyor.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus kovid-19 hatirlatma dozu hamileler asi

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