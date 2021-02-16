Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalığın seyrini önceden görmek mümkün: Tükürük testleri COVID-19’un şiddetini öngörebilir
Yeni araştırmalar, tükürük testlerinin hangi COVID-19 hastalarının erken tedavi alması gerektiğini belirlemeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor
Hastalığın seyrini önceden görmek mümkün: Tükürük testleri COVID-19’un şiddetini öngörebilir
16 Şubat 2021 16:56 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-Burundan sürüntü alınması ile gerçekleştirilen nazofarengeal testlerinin yanında daha basit kalan tükürük testi ile COVID-19’un şiddeti önceden öngörülebilir. Yale Tıp Fakültesinden immünolog ve çalışmanın baş yazarı olan Akiko Iwasaki, "Tükürük viral yükünün, nazofarengeal viral yükten çok daha iyi bir korelasyon olduğunu keşfettik" diye konuştu.

Bu testin dayanaklarından bahseden Iwasaki, yaptıkları araştırmada, nazofarengeal sürüntü testinin yalnızca nazal geçişlere baktığını söyledi. Tükürük testinde virüsün tespit edilmesi durumda ise COVID-19'un ciddi hasara neden olarak, akciğerlere sızma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geldiğini vurguladı. Iwasaki, şu ifadelere yer verdi:

"Tükürük viral yükü sadece hastalığın ciddiyetiyle değil, aynı zamanda COVID-19'a karşı bağışıklık tepkisi, daha ileri yaş ve cinsiyetlerde daha yüksek riske sahip insanlarda incelediğimiz parametre.”

Iwasaki, tükürük testinin FDA onayı alabilmesi ve yaygın olarak kullanılabilir hâle gelmesi ve grubunun son bulgularını desteklemek için daha fazla veri sağlayacak çalışmalar yürüteceğini söyledi ve sözlerine ekledi:

 “Umudumuz, tükürük viral yükünü erken dönemde hem tanı hem de öngörücü faktör olarak kullanabilmemiz için daha birçok çalışmanın yapılmasıdır. Bu bilgiler, COVID-19 hasta bakımını dönüştürmek için önemli olacak." 

Anahtar Kelimeler:

phd akiko iwasaki tukuruk covid-19 nazofarengeal test

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.