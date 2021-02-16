Hastalığın seyrini önceden görmek mümkün: Tükürük testleri COVID-19’un şiddetini öngörebilir

MEDİMAGAZİN-Burundan sürüntü alınması ile gerçekleştirilen nazofarengeal testlerinin yanında daha basit kalan tükürük testi ile COVID-19’un şiddeti önceden öngörülebilir. Yale Tıp Fakültesinden immünolog ve çalışmanın baş yazarı olan Akiko Iwasaki, "Tükürük viral yükünün, nazofarengeal viral yükten çok daha iyi bir korelasyon olduğunu keşfettik" diye konuştu.

Bu testin dayanaklarından bahseden Iwasaki, yaptıkları araştırmada, nazofarengeal sürüntü testinin yalnızca nazal geçişlere baktığını söyledi. Tükürük testinde virüsün tespit edilmesi durumda ise COVID-19'un ciddi hasara neden olarak, akciğerlere sızma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geldiğini vurguladı. Iwasaki, şu ifadelere yer verdi:

"Tükürük viral yükü sadece hastalığın ciddiyetiyle değil, aynı zamanda COVID-19'a karşı bağışıklık tepkisi, daha ileri yaş ve cinsiyetlerde daha yüksek riske sahip insanlarda incelediğimiz parametre.”

Iwasaki, tükürük testinin FDA onayı alabilmesi ve yaygın olarak kullanılabilir hâle gelmesi ve grubunun son bulgularını desteklemek için daha fazla veri sağlayacak çalışmalar yürüteceğini söyledi ve sözlerine ekledi: