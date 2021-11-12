Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Hastalıktan korunmak için gerekiyorsa 4. doz aşılamanın yapılması şart'
Türk Enfeksiyon Hastalıkları ve Kliniği Mikrobiyoloji Uzmanlar Derneği (EKMUD) Genel Sekreteri ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlardaki antikor seviyelerinin bir süre azaldığını, bundan dolayı 3. doz aşılamanın çok önemli olduğunu söyledi.
'Hastalıktan korunmak için gerekiyorsa 4. doz aşılamanın yapılması şart'
12 Kasım 2021 11:11 - AA Gökhan Zobar
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Prof. Dr. Taşbakan, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince (TAHUD) çevrim içi düzenlenen "20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi"nde yaptığı "Pandemide Bizi Neler Bekliyor, Biz Ne Bekliyoruz?" başlıklı sunumunda, Kovid-19 salgınının etkilerinin sürdüğünü ifade etti.

Taşbakan, salgına karşı en etkili silahın aşı olduğunu, herkesin Sağlık Bakanlığının belirlediği takvime göre aşılarını yaptırması gerektiğini kaydetti.

Aşı yaptıranlardaki antikor seviyelerinin zaman içinde azaldığını anlatan Taşbakan, hatırlatma dozunun uygulanmasının önemli olduğunu belirterek, "Artık mRNA aşılarından sonra bile BioNTech aşısının dahi 6 aydan sonra antikor düzeyinin düştüğü gözleniyor. Bundan dolayı 3. doz aşılama önerilmekte. Hastalıktan korunmak için 3. doz aşılamanın hatta gerekiyorsa 4. doz aşılamanın yapılması şart." dedi.

Taşbakan, aşıyla birlikte salgın tedbirlerine de titizlikle uyulması gerektiğini dile getirdi.

Havaların soğumasıyla kapalı ortamlarda bulunma süresinin artmaya başladığını vurgulayan Taşbakan şunları kaydetti:

"Enfeksiyon kontrol önlemlerini en iyi şekilde uygulamalı, bulaşın önlenmesini sağlamalıyız. Aşı olmamayı ve maskesiz olmayı kabul edemiyoruz. Aşılanmayı hızlandırmak zorundayız. Yeni varyantlar ortaya çıktıkça, buna bağlı enfekte olabilecek hastalar daha riskli olabilmekte ve bu nedenle bu hastalarda izolasyon önlemlerine dikkat etmemiz lazım. Mesafemizi korumalıyız, ancak bunu sağlamıyoruz. Otogarlarda, AVM'lerde, dışarıda herkes dip dibe. 1,5 metre mesafe biraz hayal gibi."

Prof. Dr. Taşbakan, aşının hastalığı yüzde yüz önlemese de virüse yakalanıldığında hastalığın hafif geçmesini ve hastaneye yatışları azalttığına dikkati çekti.

Herkese aşı olma çağrısında bulunan Taşbakan şöyle konuştu:

"Aşı, hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyor. Semptomatik olsanız dahi hastaneye yatmanızı önlüyor. Hastaneye başvuracak olsanız bile yoğun bakıma yatmanızı önlüyor. Ciddi anlamda altta yatan başka bir hastalık yoksa ölümü de önlüyor. Bunu kesin olarak biliyoruz. Yoğun bakımlarımızda ya da servislerde yatan hastalarımızın pek çoğu ya aşısız ya da ciddi immün yetmezliği olan hastalar. Altta yatan bir hastalığı olmayan aşılı olan kişiler hastalığı oldukça hafif, yatışı olmadan atlatıyor."

Anahtar Kelimeler:

ekmud prof dr meltem tasbakan 3doz 4doz antikor seviyesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
1
1) dr (uzman doktor)
12.11.2021 15:02:17
Yahu 4. aşı oldum! ( 2 synovac 2 bion tech ) Hala maske mesafe ! Artık her 6 ayda bir aşımı olacağız ? Hatırlatma dozu var da bir daha görüşmeyelim dozu yok mu ?!
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.