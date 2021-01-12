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Hastanede COVID-9 tedavisi gören emekli doktora doğum günü sürprizi
Niğde'de 15 Aralık'tan bu yana koronavirüs tedavisi gören emekli doktor Mustafa Aytaç Esirgen'e 77'inci yaş gününde hastanede doğum günü sürprizi yapıldı
Hastanede COVID-9 tedavisi gören emekli doktora doğum günü sürprizi
12 Ocak 2021 17:07 - DHA
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Niğde'de 15 Aralık 2020'de koronavirüs test sonucu pozitif çıkan emekli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Mustafa Aytaç Esirgen, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Emekli doktora moral vermek amacıyla hastane başhekimi Dr. öğretim üyesi Bilal Günaydın ve yardımcıları, doğum gününde sürpriz yapıp, hediye verdi. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Günaydın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yıllarca hastalarını tedavi edip iyileştiren doktorumuzun, doğun gününde bir nebze de olsa moral vermek istedik. Amacına ulaştıysa, ne mutlu bize."

Esirgen ise doğum gününün kutlanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs nedeni ile tedavi gördüğüm hastanede doktorlar ve hemşirelerimiz bana çok iyi baktı. İlaçlı tedavinin yanında, moral vererek sürekli destek oldular. İnşallah en kısa zamanda taburcu olacağız. Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." 

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