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Hayat normale döndü: COVID-19 salgınının başlamasından tam 1 yıl sonrasında Wuhan
Dünyada 70 milyona yakın insanı etkileyen, 1,5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan COVID-19 salgını 1 yıl önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı
Hayat normale döndü: COVID-19 salgınının başlamasından tam 1 yıl sonrasında Wuhan
09 Aralık 2020 17:59 - CNN
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Milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgın tüm dünyada yayılmaya devam ederken Çin, aylar önce Wuhan'da vaka kalmadığını açıkladı. Ülkede günlük vaka sayısı ise açıklanan verilere göre 20'yi geçmiyor. Salgından tam 1 yıl sonra Wuhan'da yaşamı ise Reuters görüntüledi. Reuters'ın servis ettiği karelerde, dünyanın aksine Wuhan'da hayatın büyük ölçüde normale döndüğü görülüyor.

BBC'ye konuşan pazardaki balık ve sebze satıcılarından Nie Guanghzhen ve diğer tezgah sahipleri, alıcılar için balıkları temizlerken konuyla ilgili "Korkmuyorum, korkacak ne var ki?" diyor.

Salgın sonrası çekilen karelerde de ülkede hayatın Aralık 2019 öncesine döndüğü anlaşılıyor.

Çin ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü'nü, 31 Aralık'ta bir "viral zatürre" konusunda uyarmış, bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı. 11 milyon nüfuslu kentte 50 bin vaka saptanırken, 4 bin kişi öldü. Kentte hızla 76 gün sürecek karantinaya gidildi.

İşe yarayan önlemler sonrası Çin'de 'ye yakın vaka olmasına karşın, Wuhan'da birkaç aydır kentten bulaşan hiçbir vaka bildirilmedi.

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu viral zaturre karantina cin wuhan

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