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Hayatını kaybeden başhekim için çalıştığı hastanenin önünde tören düzenlendi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastanede başhekimlik yaparken koronavirüsü yenen ancak virüsün bıraktığı tahribat nedeniyel organ yetmezliğine yenik düşen başhekim için hastane önünde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden başhekim için çalıştığı hastanenin önünde tören düzenlendi
28 Aralık 2020 11:50 - İHA
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Dr. Çetinkaya, hemen tedaviye alındı. Hastanede tedavi görürken kendisine yapılan son 2 testi de negatif çıkan Dr. Lütfi Çetinkaya, virüsü yendi. Ancak bu sefer de virüsün vücudunda bıraktığı tahribatlarla mücadele eden Dr. Çetinkaya, organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti.

Başhekim koronavirüse yenik düştü

Dr. Lütfi Çetinkaya için hastane önünde tören düzenlendi. Törene başhekimin ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve ilçe protokolü katıldı. Düzenlenen törende Dr. Çetinkaya için dualar edilirken, hayatını kaybeden başhekimin yakınları ve çalışma arkadaşları göz yaşlarını tutamadı. Düzenlenen törene başhekimin hayatta iken kullandığı hekim önlüğü de getirildi.

Cenaze aracının önünde vefat eden başhekim için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından ise başhekim Lütfi Çetinkaya, dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Başhekimin cenazesinin öğle namazını müteakip İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:

bashekim cenaze dr lutfi cetinkaya organ yetmezligi

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