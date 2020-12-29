Hayatlarını kaybeden meslektaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular

Türkiye genelinde 302 sağlıkçı koronadan öldü. Genel Sağlık İş Sendikası İnegöl Temsilciliği tarafından Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını Genel Sağlık İş Sendikası İnegöl Temsilciliği Hukuk Sekreteri Didem Solmaz gerçekleştirdi. Solmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır Covid-19 pandemisiyle olağanüstü gayretlerle mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelede binlerce arkadaşımız halkımızın sağlığını korumak için canlarını tehlikeye atarak, sevdiklerini kaygıda bırakarak görevlerini hakkıyla yerine getirdiler. Hala çocuklarına doyasıya sarılamayan anne babalarımız, ailesini aylardır göremeyen arkadaşlarımız var. Bu salgın sürecinde en ön safta çalışan sağlık çalışanları olrak en ağır bedelleri ödedik. Ödemeye devam ediyoruz.

Ayın 15’ine varamayan maaşımızı geçtik artık. Tavandan tavandan konuşup tabana razı göstermenize de alıştık. Meslek hastalığı mı? Boş verin. Nasıl olsa ölmek için hastalığın meslek türüne ihtiyaç da yok. Kolay değil yaşamak biliyoruz. Ama ölmekte bu kadar kolay olmamalı. Biz bugün yastayız. Koronavirüs ile mücadele ederken hayatını kaybeden 302 meslektaşımız için yastayız.Mersin Tarsus ta son nöbetini tuttuğunu bilmeden geçirdiği hastalığa rağmen yoğun bakımda çalışan ve nöbet çıkışında hayatını kaybeden arkadaşımız Kadir Saldız için yastayız. Kaybettiğimiz diğer sağlık çalışanlarımız gibi Kadir inde hayalleri,hikayesi yarım kaldı. Sağlıkçıya değer vermeyi 3 gün alkışlamak,desteklemeyi ek ödeme adı altında verdiğiniz 7 lira sandınız.

Ama görünüyor ki bütün bunlar ne Kadir’i ne de diğer arkadaşlarımızı kurtarmaya yetmedi. Daha kaç canın yitip gitmesi, kaç çocuğun öksüz yetim kalması, kaç anne babanın ciğerini yanması gerek kadrimizi bilinmesi için. Yıpranıyoruz dedik, duymadınız. Tükeniyoruz dedik, görmediniz. Artık ölüyoruz. Sizleri covid-19 pandemisi ile mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık kahramanlarımız için 1 dakikalık saygı duruşuna ardından alkışlarımızla sesimizi bir kez daha duyurmaya davet ediyorum"