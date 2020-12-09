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Hemşireler grev yaptı, doktorlar dahil olmadı
Kenya Ulusal Hemşireler Birliği koronavirüs tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle grev kararı aldı
Hemşireler grev yaptı, doktorlar dahil olmadı
09 Aralık 2020 11:12 - AA
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Kenya Ulusal Hemşireler Birliği (KNUN), hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle grev kararı aldı.

KNUN Genel Sekreteri Seth Panyako, basına yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden hemşirelerin sayısı bizi üzüyor." dedi.

Panyako, 23 bin üyesinin hükümet tarafından gerekli tedbirler alınana kadar çalışmayacağını açıkladı.

Doktorlar grev kararına dahil olmadı

Hemşire ve sağlık memurlarının grev kararına doktorlar dahil olmadı. Ülkede Kovid-19 salgınının ikinci dalgası yaşanırken devlet hastanelerindeki grev kararı nedeni ile özel hastanelerde yoğunluk yaşandığı kaydedildi.

Sağlık çalışanlarının grev kararı sonrası birçok devlet hastanesinde hastaların zor durumda kaldığı ifade edildi.

Kenya'da Kovid-19 salgını nedeni ile en az 30 doktor, 26 hemşire ve 10 sağlık memuru hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus kovid-19 kenya

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