Hemşirelerin üniforma temizliğine 60 derecede yıkama tavsiyesi

MEDİMAGAZİN-Bilim insanları, koronavirüslerin kumaş yüzeyler üzerindeki 72 saat boyunca yaşamaya devam ettiği konusunda uyardı. De Montfort Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, COVID-19’un sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılan üç kumaş üzerinde nasıl davrandığı inceledi. Yapılan analizler doğrultusunda, izlerin üç güne kadar bulaşıcı kalabileceği keşfedildi.

Mikrobiyolog Dr. Katie Laird, virolojist Dr. Maitreyi Shivkumar ve doktora sonrası araştırmacı Dr. Lucy Owen liderliğindeki araştırma ile SARS-CoV-2'nin hayatta kalma modeli incelendi. Uzmanlar tarafından yürütülen araştırma, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'ye çok benzer bir yapıya ve hayatta kalma modeline sahip olan HCoV-OC43 adlı bir model koronavirüs damlacıklarının polyester, polikotton ve yüzde 100 pamuğa eklenmesini içeriyordu.

COVID-19 en uzun polyester kumaşlarda yaşıyor

Bilim insanları, virüsün her materyal üzerindeki stabilitesini 72 saat boyunca gözlemledi.

Sonuçlar, polyesterin virüsün bulaşması için en yüksek riski oluşturduğunu, virüsün diğer yüzeylere bulaşarak üç gün sonra hâlâ mevcut olduğunu gösterdi.

Yüzde 100 pamuklu kumaş yüzeylerin virüsle teması 24 saat sürdü, polikotonda ise virüs yalnızca altı saat hayatta kaldı.

Üniformaların eve götürülmesi riskli

De Montfort Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Grubu Başkanı Dr. Katie Laird, "Pandemi ilk başladığında, koronavirüsün tekstilde ne kadar süre hayatta kalacağına dair çok az anlayış vardı." diye konuştu ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bulgularımız, sağlık hizmetlerinde en sık kullanılan üç tekstil ürününün virüs bulaşma riski oluşturduğunu gösteriyor. Hemşireler ve sağlık çalışanları üniformalarını eve götürürlerse, diğer yüzeylerde virüs izleri bırakıyor olabilirler."

NHS üniforma ve iş kıyafeti yönergelerinde, sıcaklığın en az 60 dereceye ayarlanması koşuluyla sağlık çalışanlarının üniformalarını evde yıkamanın güvenli olduğunu belirtildi.

Dr Laird, yukarıdaki ifadeleri destekleyen kanıtların, esas olarak 2007'de yayımlanan iki eski literatür incelemesine dayandığına dair endişelerini dile getirdi.

Dr. Laird, hükûmete yönelik kullandığı ifadelerinde, hastanelerdeki tüm sağlık üniformalarının ticari standartlarda veya endüstriyel çamaşırhanelerde yıkanması gerektiğini vurguladı.