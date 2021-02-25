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Hemşirelerin üniforma temizliğine 60 derecede yıkama tavsiyesi
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile ön saflarda mücadele görevi üstlenen hemşirelere, virüsün 72 saat boyunca yüzeyle yaşayabildiğini hatırlatarak uyardı. NHS, sağlık merkezlerinde kullanılan üniformaların en az 60 derece sıcaklıkta evde yıkamanın güvenli olduğunun altını çizdi
Hemşirelerin üniforma temizliğine 60 derecede yıkama tavsiyesi
25 Şubat 2021 15:37 -
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MEDİMAGAZİN-Bilim insanları, koronavirüslerin kumaş yüzeyler üzerindeki 72 saat boyunca yaşamaya devam ettiği konusunda uyardı. De Montfort Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, COVID-19’un sağlık sektöründe yaygın olarak kullanılan üç kumaş üzerinde nasıl davrandığı inceledi. Yapılan analizler doğrultusunda, izlerin üç güne kadar bulaşıcı kalabileceği keşfedildi.

Mikrobiyolog Dr. Katie Laird, virolojist Dr. Maitreyi Shivkumar ve doktora sonrası araştırmacı Dr. Lucy Owen liderliğindeki  araştırma  ile SARS-CoV-2'nin hayatta kalma modeli incelendi. Uzmanlar tarafından yürütülen araştırma, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'ye çok benzer bir yapıya ve hayatta kalma modeline sahip olan HCoV-OC43 adlı bir model koronavirüs damlacıklarının polyester, polikotton ve yüzde 100 pamuğa eklenmesini içeriyordu.

COVID-19 en uzun polyester kumaşlarda yaşıyor

Bilim insanları, virüsün her materyal üzerindeki stabilitesini 72 saat boyunca gözlemledi.

Sonuçlar, polyesterin virüsün bulaşması için en yüksek riski oluşturduğunu, virüsün diğer yüzeylere bulaşarak üç gün sonra hâlâ mevcut olduğunu gösterdi.

Yüzde 100 pamuklu kumaş yüzeylerin virüsle teması 24 saat sürdü, polikotonda ise virüs yalnızca altı saat hayatta kaldı.

Üniformaların eve götürülmesi riskli

De Montfort Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Grubu Başkanı Dr. Katie Laird, "Pandemi ilk başladığında, koronavirüsün tekstilde ne kadar süre hayatta kalacağına dair çok az anlayış vardı." diye konuştu ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bulgularımız, sağlık hizmetlerinde en sık kullanılan üç tekstil ürününün virüs bulaşma riski oluşturduğunu gösteriyor. Hemşireler ve sağlık çalışanları üniformalarını eve götürürlerse, diğer yüzeylerde virüs izleri bırakıyor olabilirler."

NHS üniforma ve iş kıyafeti yönergelerinde, sıcaklığın en az 60 dereceye ayarlanması koşuluyla sağlık çalışanlarının üniformalarını evde yıkamanın güvenli olduğunu belirtildi.

Dr Laird, yukarıdaki ifadeleri destekleyen kanıtların, esas olarak 2007'de yayımlanan iki eski literatür incelemesine dayandığına dair endişelerini dile getirdi.

Dr. Laird, hükûmete yönelik kullandığı ifadelerinde, hastanelerdeki tüm sağlık üniformalarının ticari standartlarda veya endüstriyel çamaşırhanelerde yıkanması gerektiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

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2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
25.02.2021 17:22:31
Türkiye'de üretilen antibakteriyel özellikli borlu deterjanların Covid üzerindeki etkisiyle ilgili bir araştırma var mı ?
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