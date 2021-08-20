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HES uygulamasına AB Uyumlu Sağlık Pasaportu butonu eklendi
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi.
HES uygulamasına AB Uyumlu Sağlık Pasaportu butonu eklendi
20 Ağustos 2021 17:30 - AA Aybüke İnal Kamacı
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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması, güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.

Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

Anahtar Kelimeler:

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