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Hindistan bu ilacı konuşuyor: Orta ve şiddetli Covid-19 için acil kullanım onayı verildi
Hindistan, Covid-19'a karşı yeni bir ilacın acil kullanımına onay verdi. Onay alan ilacın orta ve şiddetli enfeksiyona karşı etkili olduğu ifade edildi.
Hindistan bu ilacı konuşuyor: Orta ve şiddetli Covid-19 için acil kullanım onayı verildi
10 Mayıs 2021 01:47 -
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MEDİMAGAZİN-Covid-19 pandemisinin ikinci dalgasıyla mücadele eden Hindistan'da, Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), bir ilacı acil kullanım için onayladı. 2-deoksi-D-glikoz (2-DG) 'un orta ila şiddetli koronavirüs vakalarında yardımcı tedavi olarak onaylandığı belirtildi.

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirilen ilacın klinik araştırma sonuçlarına göre,  2-deoksi-D-glikoz hastanede yatan hastaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor ve hastaların oksijen ihtiyaçlarını azaltıyor.

Daha önce kanser tedavisinde de kullaanılan 2-DG için Faz-II denemeleri geçen yılın Mayıs ve Ekim ayları arasında yapıldı. Faz-II (a) denemeleri 6 hastanede  Faz-II (b) denemeleri ise 11 hastanede yapıldı.

 

 

Faz II denemelerine katılan toplam 110 hastada, ilaç verilen semptomatik hastaların yaşamsal belirtilerindeki iyileşme açısından, Standart Bakım ile karşılaştırıldığında 2,5 günlük bir fark görüldü.

Faz-III denemeleri geçen yılın Kasım ayında başlayan ilaçla ilgili 27 hastanede ortak çalışma yapıldı. Faz III çalışmasında ise 65 yaş ve üstü hastalarda bile orta derecede Covid-19 vakaları arasında oksijene ihtiyacın azaldığı gösterildi.

Bu sonuçları değerlendiren Hindistan 2-deoksi-D-glikozun terapötik uygulamasının orta ila şiddetli COVID-19 hastalarında yardımcı tedavi olarak acil kullanımına izin verdi.

Hindistan devam eden ikinci COVID-19 dalgasında, çok sayıda hastanın ciddi oksijen ihtiyacı ile karşı karşıya ve hastaneye yatışa ihtiyaç duyuyor. İlacın enfekte hücrelerde işleyiş mekanizması nedeniyle hayatları kurtarması bekleniyor. İlaç aynı zamanda COVID-19 hastalarının hastanede kalışını da azaltacağı düşünülüyor.


 
 

Anahtar Kelimeler:

2-deoksi-d-glikoz hindistan acil kullanim

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