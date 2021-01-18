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Hindistan'da COVID-19 aşısı olan 447 kişide yan etki görüldü
Hindistan'da başlatılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı kampanyasında 447 kişide yan etki görüldü
Hindistan'da COVID-19 aşısı olan 447 kişide yan etki görüldü
18 Ocak 2021 10:02 - AA
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Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede başlayan aşı kampanyası çerçevesinde 224 bin 301 kişiye COVID-19 aşısı yapıldığını açıkladı. 

Bu çerçevede 447 kişide yan etki tespit edilirken, bu kişilerden 3'ü hastaneye kaldırıldı. 3 hastadan ikisi 24 saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edildi, diğer hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan'da hükümet, Covaxin'in 3’üncü faz klinik denemede aşıların etkinliği görülmeden aşı kampanyasına dahil edilmesi nedeni ile eleştiriliyor.

Söz konusu yan etkilerle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Küresel Sağlık ve Biyoetik Araştırmacısı Anant Bhan, Hindistan’da yetkililerin Bharat Biotech firmasının geliştirdiği Covaxin aşısının etkinliğine ilişkin verilerin beklenmediğinin altını çizdi.

Bhan, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar (yetkililer) aşıyı salgınla mücadeleye dahil etmeden önce etkinliğine ilişkin verileri bekleyebilirdi." 

Aşıların onaylanma şeklinin de güvenilir bulmadığını belirten Bhan, halkın hala Covaxin aşısının denenmesine ilişkin detayların paylaşılmasını beklediğini, bu durumun da aşı yaptıranları denemelerin bir parçası haline getirdiğini kaydetti.

Ülkede dün Başbakan Narendra Modi'nin katıldığı bir törenle COVID-19 aşı kampanyası başlatılmıştı.

Hindistan'da, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ülkede üretilen "AstraZeneca" aşısıyla Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi’nin ortak geliştirdiği "Covaxin" aşılarının kullanacağı duyurulmuş, aşılara kısıtlı acil kullanım onayı verilmişti.
 

Anahtar Kelimeler:

hindistan saglik bakanligi covaxin

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