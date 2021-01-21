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Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üretim tesisinde yangın!
Yangının, Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde bulunan inşaat halindeki binada çıktığı belirtildi
Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üretim tesisinde yangın!
21 Ocak 2021 15:33 - AA
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Yetkililer, yangından aşı deposunun etkilemediğini açıklarken, yerel basında binadan yükselen dumanın ve laboratuvar kıyafetleriyle dışarı çıkan çalışanların görüntülerine yer verildi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangının, gelecekte enstitünün yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı üretimini artırma planlarını sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de yangından 3 kişinin kurtarıldığını ve can kaybı olmadığını açıkladı.

Yetkililer, yangının halihazırda COVID-19 aşı üretimi yapılan tesislere sıçramadığını ve 50 milyon doz civarındaki stoku etkilemediğini ifade etti.

Şirketin Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, "En önemlisi, yangında can kaybı veya ciddi yaralanma görülmemesi." dedi.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, AstraZeneca/Oxford Üniversitesi aşısından bir milyar doz üretmek üzere anlaşma imzalamıştı.

Poonawalla, geçen ay enstitünün 2021 sonuna kadar üretim kapasitesini 1,5 milyar dozdan 2,5 milyar doza çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

yangin oxford koronavirus hindistanastrazeneca

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