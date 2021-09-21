Hindistan'da ilk kez görüldü: Kovid sonrası böbrek ve akciğeri etkileyen kara mantar vakası

Hindistan'da Kovid'e yakalananlarda baş gösteren, diyabet hastalarında daha yüksek oranda seyreden ve genelde burun, göz ve beyni etkileyen mukormikoz (kara mantar) enfeksiyonunun ilk kez akciğer ve böbrekleri de vurduğu bir vakayla karşılaşıldı. Hindistan başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki Gaziabad'da Kovid geçiren bir erkeğin yakalandığı kara mantar enfeksiyonundan etkilenen sağ böbreği ve sol akciğeri alındı.

Delhi'nin Sir Ganga Ram Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştiren doktorlara göre bu, Kovid enfeksiyonunu takip eden kara mantar enfeksiyonun böbrek ve akciğeri etkilediği ilk vaka.

Kovid sonrası solunum güçlüğü, balgamda kan ve yüksek ateş belirtileriyle hastaneye giden hasta üzerinde yapılan testler kara mantarın burun boşluğunun yanısıra sol akciğer ve sağ böbrekte de ilerlediği saptandı.

Hastane açıklamasında "Akciğer ve böbrekler kısmen ciddi şekilde hasar görmüştü ve daha fazla yayılma korkusu vardı. Bu nedenle, kara mantarla enfekte bölgelerin acil olarak çıkarılması planlandı. Kara mantar hızla yayılan bir hastalık olduğundan ve diğer organlarına da zarar verebileceğinden, hayat kurtarıcı bir işlem olarak, hemen 6 saat süren komplike bir ameliyatla sol akciğerinin bir kısmı ve sağ böbreğinin tamamı alındı" denildi.

Ameliyat sırasında kara mantarın neredeyse hastanın karaciğerine ve kalın bağırsağına yayıldığı da tespit edildi.

Hastanenin üst düzey uzmanlarından Dr. Ujjwal Parakh, hastanın hızla iyileştiğini ve birkaç hafta daha ağızdan mantar önleyici ilaç alacağını söyledi.

Bugüne dek Kovid yüzünden 33 milyondan fazla vaka ve yaklaşık 445 bin ölüm gören Hindistan'da ikinci dalganın en yoğun olduğu temmuz ayına kadar kara mantardan 45 bin 374'ten fazla vaka ve 4200'den fazla ölüm kayıtlara geçti.

Ancak kötü haberler burada bitmiyor. Geçen hafta Kovid geçirdikten sonra safra kesesi kangrenine yakalanan 5 kişi saptandı. Kara mantar gibi yüksek ölüm oranlarına sahip safra kesesi kangrenine yakalananlara acil cerrahi müdahale gerekiyor.