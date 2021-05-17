Hindistan'da yerli Kovid-19 ilacı 2-DG tanıtıldı

Yerel medyadaki haberlere göre, Hindistan Savunma Bakanlığının Savunma Araştırma ve Geliştirme Kurumuna bağlı (DRDO) Nükleer Tıp ve Bağlantılı Bilimler Enstitüsü (INMAS) ve Dr Reddy Laboratuvarı iş birliğinde, Kovid-19'a karşı 2-deoksi-D-glikozu (2-DG) ilacını geliştirildi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu, acil kullanımına onay verilen ilacın ilk partisinin tanıtımında, 2DG'yi Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan'a teslim etti.

Vardhan, tanıtımda yaptığı konuşmada, DRDO'nun desteği ve Savunma Bakanı Singh'in liderliğiyle, bu ilacın Kovid-19 ile mücadelede araştırmaya dayalı ilk yerli sonuç olabileceğini ifade etti.

Bakan Vardhan, ilacın iyileşme sürecini ve oksijene bağımlılığı azalttığını söyledi.

İlacın ilk olarak başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde kullanılması öngörülüyor.

Diğer yandan bazı uzmanlar, ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanılması için yeterli veri olmadığına dikkati çekti.

İnsanlar üzerinde yapılan denemelerdeki etkinliğine dair yeteri kadar veri yayımlanmadığını belirten uzmanlar, söz konusu ilacın ilk olarak kanser tedavisi için geliştirilip test edildiğini söyledi.

Hindistan'da 24 milyon 965 bin 463 vaka tespit edilirken 274 bin 390 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.