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Hollanda, aşılamada karşılaştıkları sorunlarını gündeme aldığı TV yayınında Türkiye'yi örnek gösterdi
Bakan Koca, Hollanda'da bir televizyon kanalının, Türkiye'deki sağlık ekiplerinin COVID-19 aşısı uygulamak için yaptığı çalışmaların örnek gösterildiği haberini paylaşarak, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu
Hollanda, aşılamada karşılaştıkları sorunlarını gündeme aldığı TV yayınında Türkiye'yi örnek gösterdi
14 Şubat 2021 11:46 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından, Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws kanalının, sağlık ekiplerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşlıların aşılanması için her türlü hava koşulunda yaptığı çalışmalara ilişkin haberini paylaştı.

Koca, görüntülerle birlikte "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." ifadesini kullandı.

Görüntülerde spikerler, Hollanda'da bazı aşı yerlerinin kış şartları dolayısıyla kapalı olduğuna dikkati çekiyor ve Türkiye'deki sağlık ekiplerinin olumsuz hava koşullarında en ücra yerlerdeki vatandaşlara bile COVID-19 aşısı yapmak için ulaştığını vurguluyor.

Daha sonra, Van'da görev yapan sağlık ekiplerinin, yaşlı vatandaşları aşılamak için karlı yolları aşarak köylere gittiği anlara yer veriliyor.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani fahrettin koca hollanda rtl nieuws covid-19 aslama calismalari

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