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Hollanda hükümetinden yeni COVID-19 deneyi: 200 kişi Rodos adasına tatile gönderilecek
Koronavirüs kısıtlamalarının ne ölçüde gevşetilebileceği, bu yapıldığında da nasıl bir senaryoyla karşı karşıya kalacağını görmek isteyen Hollanda hükümeti parti deneyinden sonra bir de tatil deneyi hazırlığında
Hollanda hükümetinden yeni COVID-19 deneyi: 200 kişi Rodos adasına tatile gönderilecek
26 Mart 2021 11:28 - Sputnik
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Hollanda merkezli bir seyahat acentesi olan Sunweb, koronavirüs döneminde turizmi açmanın sonuçları konusunda bir ön izleme olması açısından, 18-70 yaş arası 187 kişiyi 8 günlük tatil için Yunanistan'a götürecek. Hükümet destekli bu sosyal deneye en az 25 bin kişi başvurdu.

Hollanda'da COVID-19'un nasıl yayıldığını gözlemlemek için gece kulübünde bin 300 kişilik deney yapıldı

Başvuranlar arasından seçileceklerin, Rodos adasında kişi başı 472 dolara tekabül eden tatil masrafları karşılanacak ama bazı kurallar var. Tatilciler seyahat öncesi ve sonrasında koronavirüs testi olacak, kaldıkları otel bölgesinden dışarı çıkamayacak, otelin yüzme havuzu ve restoranlarını kullanacak ve plaja gidemeyecek. Yunanistan'dayken koronavirüs kapan olursa karantinaya girecek, bunun tüm masrafları da tur şirketi tarafından karşılanacak. Tatilciler, Hollanda'ya döndüklerinde de 10 gün karantinaya girecek.

Deney için başvuranlardan 51 yaşındaki Corina Gouderjaan, RTL kanalına verdiği demeçte, neden bu kararı verdiğini anlattı: 

"Koronavirüs kaptım ve çok ağır geçirdim. İşimi kaybettim. Sırada ne var? Bir otelde boş boş vakit geçirmeyi ve bu çalkantılı yıl sonrası belimi doğrultmayı dört gözle bekliyorum."

Hollanda hükümeti mevcut durumda en azından Mayıs ortasına kadar yurt dışı seyahatlerinden kaçınılması uyarısı yapıyor.

Ülkede pandeminin başından beri 1 milyon 246 bin 366 vaka ve 16 bin 536 ölüm kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

hollanda koronavirus rodos karantina

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