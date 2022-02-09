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Hong Kong'da hamsterlardan insanlara COVID-19 bulaştı
Hong Kong Üniversitesi’nden araştırmacılar, ülkede baş gösteren Covid-19'lu hamster vakalarından sonra hayvandan insana Covid-19 bulaşmasını konu alan bir vaka incelemesi yaptı. Çalışma sonucunda Hamsterların Delta varyantını insanlara bulaştırdığı sonucuna varıldı. Bu çalışmadan önce sadece bir çiftlik vizonundan insana virüsün geçtiği tespit edilmişti.
Hong Kong'da hamsterlardan insanlara COVID-19 bulaştı
09 Şubat 2022 15:15 - DHA Beril SÖNMEZ
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Hong Kong Üniversitesi ve Özel Bölge Yönetimi’nden bilim insanları, Hong Kong’da daha önce baş gösteren ve 2 bin 200 hamsterın öldürülmesine sebep olan Covidli hamster ve ilişkili insan vakalarından sonra hayvandan insana virüs bulaşması konusunda bilimsel vaka incelemesi yaptı.

Delta varyantı'na rastlandı

Elde edilen sonuçlara göre 28 hamsterdan 15’inde virüs veya antikor tespit edildi. Hamsterlara gerçek yaşam ortamlarında Covid-19’a sebep olan SARS-CoV-2 virüsü bulaşabildiği, birbirlerine bulaştırabildikleri ve virüsün hamsterlardan insanlara bulaşabildiği sonuçlarına ulaşıldığı açıklandı. Virüs testi pozitif çıkan hamsterlarda Delta varyantı olduğu tespit edildi.

Çiftlik vizonu hariç hayvandan insana bulaşma yoktu

Çalışmada “SARS-CoV-2'nin insanlardan evcil hayvanlar da dahil olmak üzere diğer memelilere bulaştığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, çiftlik vizonu hariç, bu enfekte hayvanların insanları enfekte edebileceğine veya insanlar arasında daha da yayılmasına dair daha önce hiçbir belge yoktu” denildi.

İthal edilerek ülkeye girdi

Bilim insanları ilk Covidli hamsterların ortaya çıktığı evcil hayvan dükkanı ve onun canlı hayvan deposundan elde ettikleri hem genetik hem de epidemiyolojik sonuçlara göre Covid-19’lu Hamsterların ithal edilerek ülkeye girdiği ve dükkanda çalışan 23 yaşındaki bir kişi ile bir müşteriye virüsü bulaştırdıkları sonucuna varıldı.

Çalışmayı yapan virologlar, evcil hayvan ticaretinin virüsün yayılması için bir yol sağlamasına rağmen, mevcut evcil hamster sahipleri için bir tehdit oluşturma olasılığının düşük olduğunu ve evcil hayvanlara zarar verilmemesini vurguladı.

İki bağımsız vaka tespit edildi

Bilimsel çalışmada “İlk olarak 15 Ocak-2022'de bir evcil hayvan dükkanı çalışanında tanımlanan bir SARS-CoV-2 varyantı Delta salgınını açıklıyoruz. Müteakip araştırmalar, kaynağın Hollanda'dan ithal edilen evcil Hamsterler olduğunu ve insanlarda iki bağımsız zoonotik enfeksiyona (hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalık) ve Hong Kong'da en az bir başka insandan insana bulaşma vakasına neden olduğunu belirledi” ifadeleri yer aldı.

Anahtar Kelimeler:

hong kong universitesi hamster covid-19 delta varyanti

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