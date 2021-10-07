İki doz aşılamada mavi kategoriye giren il sayısı 24'e yükseldi

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Kovid-19 tablosunu yayınladı. Tabloya göre Uşak yüzde 75 ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçerken Sakarya ise yüzde 65 oranla sarı kategoriye girdi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Uşak'ta yüzde 75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 24’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!" ifadelerini kullandı.
Öte yandan koronavirüse karşı iki doz aşılama oranı Sakarya'da ise yüzde 65'i geçti. Aşılama oranının yüzde 65'i geçmesiyle Sakarya sarı kategoride yer alan iller arasında yerini aldı.