İki doz aşılamada mavi kategoriye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Günlük Kovid-19 haritasına göre ikinci doz aşılama oranlarını paylaştı. Koca, Isparta'da iki doz aşılama oranının yüzde 75'İ geçtiğini şu sözlerle duyurdu:

"Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da yüzde 75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 23’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!"

İki doz aşılamada Konya ve Kars ise yüzde 65 oranını geçerek haritada sarı rengini aldı. Bingöl'de ise aşılamanın yüzde 55'i geçmesiyle, Bİngöl turuncu kategoriye geçti. Bakan Koca sosyal medya hesabından Konya, Kars ve Bingöl'ü de aşılamada yüzde 75 oranını geçmeye davet etti.

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında aşı yaptırmanın yeterli olmadığını, tedbirlerin bırakılmaması gerektiğini ifade etti:

"Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız."