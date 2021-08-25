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İki doz Biontech'teki koruma 6 ay sonra bir miktar azalıyor
Yeni bir araştırmaya göre iki doz Pfizer/Biontech veya AstraZeneca ile aşılanan kişilerin koruma oranlarında belli bir süre sonra azalmalar meydana geliyor.
İki doz Biontech'teki koruma 6 ay sonra bir miktar azalıyor
25 Ağustos 2021 14:01 - MEDİMAGAZİN
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Zoe Kovid Çalışma Grubu'nun araştırmasına göre, çift doz aşı olan kişilerde Kovid-19 enfeksiyonlarına karşı azalma meydana geliyor.

İngiltere’de Mayıs ile Temmuz ayları arasında gerçekleştirilen araştırmada Pfizer/Biontech veya AstraZeneca aşısı uygulanan 1,2 milyon kadar kişinin PCR testleri incelendi.

Araştırmaya göre iki doz  Pfizer aşısı olan kişilerin korunma oranı ilk ayda yüzde 88’ken beş ve altıncı aylarda yüzde 74’e düşüyor. AstreZeneca aşısında ise bu oranın dört ila beş ayda yüzde 77’den yüzde 67’ye indiği görülüyor.

Grafikler AstraZeneca ve Pfizer aşıları ile aşılanan kişilerin aşılamadan sonraki aylarda enfeksiyon riskinde yaşanan azalmayı gösteriyor.

 

 

Kovid-19 aşılarının koruma düzeyindeki azalma endişe verici mi?

Aşılar, delta varyantına karşı hala yüksek düzeyde koruma sağlıyor. Aşılar ayrıca aşı olmayan ( bağışıklık sistemi zayıf kişiler ve çocuklar) kişilerin de korunmasına katkıda bulunuyor.  Uzmanlar aşı kaynaklı bağışıklıkta yaşanan azalmanın beklenen bir durum olduğunu dile getiriyorlar.

Araştırmanın baş sorumlusu Prof. Tim Spector, kışa kadar yaşlılar ve sağlık çalışanlarının  koruma oranlarının yüzde 50’nin altına düşebileceğini, bu nedenle güçlendirici doz çalışmalarının yapılması ve çocuk aşılamalarının planlanması gerektiğini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

biontech pfizer astrazeneca cift doz koruma orani azalma

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