İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci doz aşılamada Aydın ve Zonguldak illerinin de yüzde 75 oranını geçmesi ile mavi kategorideki illerin sayısının 15 olduğunu duyurdu:

"Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranımız Aydın ve Zonguldak'ta da yüzde 75’in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 15’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!"

Bakan ayrıca ikinci doz aşılamadaYozgat, Erzincan ve Malatya'nın ise yüzde 65’in üzerine çıktığını, böylece sarı kategoride yerlerini aldıklarını da ifade etti.