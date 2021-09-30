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İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti
Koronavirüse karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçen illerin sayısı 15'e yükseldi. Aydın ve Zonguldak aşılamada yüzde 75'e ulaşarak iki doz aşılamada mavi iller arasına girdi.
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı, 15 ilde yüzde 75'i geçti
30 Eylül 2021 08:45 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci doz aşılamada Aydın ve Zonguldak illerinin de yüzde 75 oranını geçmesi ile mavi kategorideki illerin sayısının 15 olduğunu duyurdu:

"Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranımız Aydın ve Zonguldak'ta da  yüzde 75’in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 15’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!"

Bakan ayrıca ikinci doz aşılamadaYozgat, Erzincan ve Malatya'nın ise yüzde 65’in üzerine çıktığını, böylece sarı kategoride yerlerini aldıklarını da ifade etti.

 

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus asisi mavi kategori iki doz asilama kovid-19 risk haritasi

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