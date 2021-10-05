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İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti
Kahramanraş ve Niğde iki doz aşılamada yüzde 75 oranını geçen iller arasına girdi. Böylece iki doz aşılamada mavi kategoride illerin sayısı 22 oldu.
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti
05 Ekim 2021 10:13 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Kovid-19 tablosunu yayınladı. Tabloya göre, Tekirdağ ve Çorum ikinci doz aşılamada yüzde 75 oranını geçerken, Kahramanraş ve Niğde ise yüzde 65'e ulaştı.

 

 

Bakan Koca sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Tekirdağ ve Çorum'da yüzde 75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 22’ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!"

İkinci doz aşılama oranında Kahramanmaraş ve Niğde ise yüzde 65 oranını geçerek haritada sarı rengini aldı.

 

Anahtar Kelimeler:

iki doz asilama gunluk kovid 19 tablosu mavi kategori

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