İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 22 ilde yüzde 75'i geçti

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Kovid-19 tablosunu yayınladı. Tabloya göre, Tekirdağ ve Çorum ikinci doz aşılamada yüzde 75 oranını geçerken, Kahramanraş ve Niğde ise yüzde 65'e ulaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Tekirdağ ve Çorum'da yüzde 75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 22’ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!"

İkinci doz aşılama oranında Kahramanmaraş ve Niğde ise yüzde 65 oranını geçerek haritada sarı rengini aldı.