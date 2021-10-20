İki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı Kırşehir'de yüzde 75'i geçti

MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Günlük Kovid-19 Tablosunu paylaştı. Üçüncü doz aşısını yaptırmayan 5 milyon kişiye seslenen Bakan Koca, inaktif aşı tercih edenler için üçüncü dozun koruma kalkanı olduğunu söyleyerek aşılanmaya davet etti.

Öte yandan Kırşehir'de ikinci doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Kırşehir mavi iller arasına girdiğini duyuran Koca, "Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Geç kalmak, risk almaktır." ifadelerini kullandı.