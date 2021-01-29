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İki hastada Covid-19’un iki farklı mutasyonu aynı anda görüldü
Covid-19’un mutasyonlarının tespit edilmesiyle birlikte ülkeler mutasyonlu koronavirüse karşı da yeni önlemler alırken Brezilya’da iki hastada koronavirüs mutasyonlarının ikisi aynı anda tespit edildi
İki hastada Covid-19’un iki farklı mutasyonu aynı anda görüldü
29 Ocak 2021 12:13 - NTV
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Brezilya’da yapılan araştırmaya göre, tespit edilen iki koronavirüs hastasında iki farklı koronavirüs mutasyonunun görüldüğü açıklandı.

Güney Brezilya’da yapılan araştırmaya göre, ülkede her geçen gün artarak süren koronavirüs vakaları üzerinde yapılan araştırmada iki farklı Covid-19 mutasyonunun görüldüğü ilk kişiler tespit edildi.

‘2 FARKLI MUTASYON GÖRÜLMESİ ENDİŞE VERİCİ’

Her ikisi de 30'lu yaşlarda olan hastalarda, Brezilya varyantı olarak da bilinen B.1.1.28 ile bu varyantın alt kolu olarak tespit edilen P.2 virüsünün aynı anda tespit edildiği belirtilirken kişide, Brezilya’da Covid-19’un kaç tane mutasyonu olduğuna dair derin bir araştırma yapılacağı belirtildi.

Kişilerde Covid-19 semptomlarının hafif olduğu, kişilerden birinin kuru öksürük diğerinin ise sadece öksürük şikayeti olduğu belirtilirken, hastaların ikisinde de boğaz ve baş ağrısı görüldüğü bildirildi.

Tespit edilen vakalar sonrasında bilim insanları Brezilya’da birden fazla Covid-19 mutasyonunun tespit edilmesi sebebiyle ülkede corona virüsün daha hızlı yayılacağını ve bunun endişe uyandırdığını belirttiler.

‘BAŞKA MUTASYONLAR DA GELEBİLİR’

Rio Grande do Sul eyaletindeki Feevale Üniversitesi'nde virolog olan çalışmanın baş araştırmacısı Fernando Spilki, şöyle söyledi:

"Bu ortak enfeksiyonlar, kombinasyonlar oluşturabilir ve gerçekleşenden çok daha hızlı bir şekilde yeni varyantlar oluşturabilir. Bu virüsün başka mutasyonlara da ulaşabileceğini gösteriyor" 

Anahtar Kelimeler:

brezilya koronavirus mutasyonun bogaz ve bas agris

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