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İkinci defa COVID olanların sayısı hızla artıyor: Yüzde 1'den 10'a yükseldi
Corona virüsü salgını devam ederken Omicron dalgasının etkileri vakalara da yansıyor. Yeni bir araştırma varyantın, ikinci defa Covid olanların sayısının artmasında etkili olduğunu belirtiyor.
İkinci defa COVID olanların sayısı hızla artıyor: Yüzde 1'den 10'a yükseldi
02 Mart 2022 16:57 - Sözcü
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SARS-CoV-2’nin Omicron varyantı ilk tespit edildiğinden beri, corona virüsü ile yeniden enfekte olan insan sayısında da keskin bir artış yaşanıyor. Bilim insanları, bu durumun daha önceki varyantlarda gözlemlenmeyen bir durum olmadığına dikkat çekiyor. Araştırmacılar, vücudun bağışıklık savunmasından kaçabileceği için Omicron’un muhtemelen yükselişi tetiklediğini söylüyor.

İngiltere’de 650.000’den fazla insan iki kez enfekte olmuş durumda. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından toplanan verilere göre, çoğu son iki ay içinde yeniden enfekte oldu. Kurum; yeni enfeksiyon, bir önceki enfeksiyondan en az üç ay sonra meydana gelmişse “olası yeniden enfeksiyon” olarak değerlendiriyor.

Kasım ayının ortasından önce, yeniden enfeksiyon, bildirilen Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyordu, ancak bu oran şu anda yaklaşık yüzde 10’a yükselmiş durumda.

Avustralya, Melbourne’deki Deakin Üniversitesi’nde epidemiyolog olan Catherine Bennett, yeniden enfeksiyon oranlarını ölçmenin enfeksiyonların nasıl arttığını değerlendirmede yardımcı olduğunu söylüyor.

Anahtar Kelimeler:

omicron varyanti ikinci defa covid-19 yeniden enfeksiyon

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