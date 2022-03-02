İkinci defa COVID olanların sayısı hızla artıyor: Yüzde 1'den 10'a yükseldi

SARS-CoV-2’nin Omicron varyantı ilk tespit edildiğinden beri, corona virüsü ile yeniden enfekte olan insan sayısında da keskin bir artış yaşanıyor. Bilim insanları, bu durumun daha önceki varyantlarda gözlemlenmeyen bir durum olmadığına dikkat çekiyor. Araştırmacılar, vücudun bağışıklık savunmasından kaçabileceği için Omicron’un muhtemelen yükselişi tetiklediğini söylüyor.

İngiltere’de 650.000’den fazla insan iki kez enfekte olmuş durumda. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından toplanan verilere göre, çoğu son iki ay içinde yeniden enfekte oldu. Kurum; yeni enfeksiyon, bir önceki enfeksiyondan en az üç ay sonra meydana gelmişse “olası yeniden enfeksiyon” olarak değerlendiriyor.

Kasım ayının ortasından önce, yeniden enfeksiyon, bildirilen Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyordu, ancak bu oran şu anda yaklaşık yüzde 10’a yükselmiş durumda.

Avustralya, Melbourne’deki Deakin Üniversitesi’nde epidemiyolog olan Catherine Bennett, yeniden enfeksiyon oranlarını ölçmenin enfeksiyonların nasıl arttığını değerlendirmede yardımcı olduğunu söylüyor.