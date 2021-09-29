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İkinci doz aşılamada mavi kategorideki illerin sayısı 13'e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Bartın ve Giresun'un aşılamada yüzde 75 sınırını geçerek mavi iller arasına girdiğini açıkladı. Bakan, salgının sona ermesi için herkesi tedbirlere uymaya ve aşı olmaya çağırdı.
İkinci doz aşılamada mavi kategorideki illerin sayısı 13'e ulaştı
29 Eylül 2021 08:57 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Kovid-19 Tablosu paylaşımının ardından mavi ve turuncu kategoriye geçen illerin aşılama oranlarını paylaştı. Bartın ve Giresun'un aşılamada yüzde 75'i geçmesiyle mavi kategorideki illerin sayısı 13'e yükseldi.Koca, illeri ikinci doz aşılamada yarışmaya davet etti.

 

 

"Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da yüzde 75’in üzerine çıktı. Böylece mavi sayımız 13’e ulaştı."

"Şırnak, Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranını yükselterek haritamızdaki rengini kırmızdan turuncuya çevirdi. İkinci doz aşı oranı halen yüzde 55’in altında olan illerimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."

Bakan ayrıca salgının sona ermesi için herkesi tedbirlerini almaya ve aşı yaptırmaya çağırdı:

"Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık. Fakat hayatın eski akışına dönme isteği sağlığımız pahasına olmamalı. Maske ve mesafe kuralına uyalım, virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım."

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani gunluk kovid-19 tablosu mavi kategori

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