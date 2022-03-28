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İkinci doz ilave Pfizer-BioNTech ölüm oranını yüzde 78 azaltıyor
İsrail’deki araştırma ikinci doz ilave Pfizer-BioNTech aşısı olan yaşlılarda ölüm oranının tek doz ilave aşı olanlara kıyasla yüzde 78 azaldığını gösterdi.
İkinci doz ilave Pfizer-BioNTech ölüm oranını yüzde 78 azaltıyor
28 Mart 2022 12:11 - Amerika'nın Sesi
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40 gün süren araştırmaya 60-100 yaş arasında yarım milyondan fazla insan katıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 58’i ikinci doz ilave aşıyı oldu. Geri kalanı ise sadece tek doz ilave aşı oldu. Araştırmacılar ilk grupta 92 can kaybı tespit ederken, ikinci grupta 232 kişi yaşamını yitirdi.

Clait ve Sapir Koleji’nde araştırmacı Ronen Arbel, araştırmanın ikinci doz ilave aşının hayat kurtardığını gösterdiğini söyledi.

Araştırma henüz ön çalışma safhasında. Araştırmada Moderna aşısı olanlarla COVID tedavisi olanlar yer almadı.

İsrail sağlık yetkilileri salgın süresince aşıların etkinliği konusunda sürekli araştırmalar yaptı. Bu araştırmalardan Amerika dahil diğer ülkelerdeki politika belirleyiciler de faydalandı.

Şanghay kapanıyor

Bu arada Çin’in en büyük kenti Şanghay’da son günlerde artan vakalar nedeniyle kapanma kararı alındı.

Kent 9 gün boyunca iki aşamalı olarak kapanacak. Bu sürede yetkililer COVID testleri yapacak.

Anahtar Kelimeler:

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