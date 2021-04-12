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'İlk aşı sonrası virüse yakalananlara, 28 gün sonra ikinci doz yapılmayacak'
Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, aşının ilk dozunu olduktan sonra nadir de olsa virüs kapılması halinde ikinci dozun, 28 gün sonra yapılmayacağını söyledi.
'İlk aşı sonrası virüse yakalananlara, 28 gün sonra ikinci doz yapılmayacak'
12 Nisan 2021 11:31 -
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ANTALYA-Çin’den alınan SARS-CoV-2 inaktif Sinovac ile Almanya’dan alınan mRNA teknolojisi BioNTech/Pfizer aşılarının uygulanması Antalya'da devam ediyor. 10 Nisan itibariyle yapılan Covid-19 aşısı sayısı, Antalya'da 600 bine ulaştı. 372 bin vatandaşa birinci doz, 252 bin vatandaşa ise ikinci doz aşı uygulandı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, koronavirüs aşısının koruyuculuğunun ancak ikinci dozdan 14 gün sonra maksimum seviyeye ulaştığını söyledi.

Ünal Hülür, koronavirüs aşısının ilk dozunu olduktan sonra nadir de olsa virüs kapılması halinde bakanlığın rehberi doğrultusunda ikinci dozun, ilk dozdan 28 gün sonra yapılmayacağını söyledi.

Hülür, hastalık geçiren diğer kişilerde olduğu gibi bu kişilere de 180 gün sonra aşı yapılacağını kaydetti. Hülür, bu nedenle vatandaşların aşı olduktan sonrada maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:

sinovac antalya unal hulur

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