İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 19 milyon 70 bin 186'ya indi

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 274 bin 368 doz aşı uygulandığını belirtti.

Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385 bin 519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698 bin 312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190 bin 537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19 milyon 70 bin 186’a indi" dedi.

Mavi kategoriye geçen iller Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun oldu

Bakan Koca, diğer paylaşımında ise "Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun, mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları yüzde 75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi. Bayburt, yüzde 55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla 'çok yüksek risk' seviyesini 'yüksek risk' seviyesine indirdi. Bayburt, turuncu iller arasında" dedi.