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İlk Omicron varyantı vakasını keşfeden doktor konuştu: Bana baskı yaptılar!
Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron varyantını geçen yılın Kasım ayında Güney Afrika'da tespit eden Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, birçok bilim insanı ve siyasetçinin kendisine virüsün gidişatı ile ilgili yalan söylemesini istediğini açıkladı.
İlk Omicron varyantı vakasını keşfeden doktor konuştu: Bana baskı yaptılar!
10 Şubat 2022 10:29 - Sözcü
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Dünya çapında 5.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü, ilk olarak Kasım ayında ortaya çıkan Omicron varyantıyla etkisini artırmaya devam ediyor… Virüsü ilk tespit etmeyi başaran bilim insanlarından olan Güney Afrikalı Dr. Angelique Coetzee, yaşadıklarını ve yalan söylemeye zorlandığını ilk kez açık açık anlattı.

İngiliz Daily Telegraph’a konuşan Dr. Coetzee, “Dünya genelindeki siyasetçilerden ve bilim insanlarından hastalığın olduğundan çok daha kötüymüş gibi göründüğünü söylemem yönünde baskı oluştu. Benden Omicron varyantının hafif olarak tanımlamamam istendi” dedi.

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Omicron varyantının ülkesinde hafif semptomlar yarattığına dikkat çeken Dr. Coetzee, “Güney Afrika’da olmayan bilim insanları ve siyasetçiler benimle iletişime geçerek bu hastalığın çok ciddi bir hastalık olduğunu söylediler ve hastalığın hafif geçtiğini söylediğim için beni eleştirdiler ve saldırdılar” dedi.

Dr. Coetzee, “Güney Afrika’da bu hafif bir hastalık fakat siyasetçiler bunun çok ciddi bir hastalık olduğunu söylememi istediler. Avrupalı siyasetçiler ve bilim insanları, ‘Lütfen bunun hafif bir hastalık olmadığını söyle’ dediler” yorumunu yaptı.

Hastalığın aşı olmayanlar için çok daha ciddi olduğuna dikkat çeken Dr. Coetzee, “Beni yalancılıkla ve Omicron varyantını küçümsemekle suçladılar. Onlara göre 38 mutasyon geçiren bir hastalığın hafif geçmesine imkan yoktu” dedi.

Anahtar Kelimeler:

omicron varyanti angelique coetzee guney afrika

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